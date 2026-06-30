Iván Cepeda anuncia desobediencia civil contra De la Espriella

El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, advirtió que se declarará en desobediencia civil pacífica si el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no renuncia a su ciudadanía estadounidense y no desiste de la posibilidad de extraditar al mandatario saliente, Gustavo Petro.

En declaraciones públicas, Cepeda sostuvo que De la Espriella debe aclarar si mantiene vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos y explicar su relación con el caso de Alex Saab.

Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense, para obtenerla prestó juramento de nacionalización en ese país lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, afirmó.

El líder opositor señaló que el presidente electo tendría que “tomar partido” por Estados Unidos debido a su nacionalidad, lo que pondría en riesgo la soberanía colombiana. También lo acusó de tener supuestos vínculos con el paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, informante de agencias federales, aunque no presentó pruebas.

Cepeda exigió que De la Espriella:

Renuncie a la nacionalidad estadounidense.

Aclare si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Respete la soberanía judicial y nacional.

Cese cualquier intento de extraditar a Petro.

Detenga la “persecución” contra opositores políticos y su judicialización en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense.

Llamado a la resistencia pacífica

El senador aseguró que, de no cumplirse estas condiciones, desconocerá la autoridad de De la Espriella y emprenderá un camino de desobediencia civil pacífica, invitando a los más de 12,7 millones de votantes que lo respaldaron en las elecciones del 21 de junio a hacer lo mismo.