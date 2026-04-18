Israel demuele edificios en Líbano pese a la tregua con Hezbolá

Las fuerzas israelíes realizaron demoliciones en el sur de Líbano, escenario de intensas batallas con Hezbolá, informó la agencia estatal de noticias libanesa.

El enemigo israelí repite sus operaciones de detonación de causas en el pueblo de Bint Jbeil", indicó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano. También informó de demoliciones en otros puntos fronterizos.

Cinco kilómetros al norte de la frontera con Israel, Bint Jbeil fue escenario de fuertes enfrentamientos entre Israel y el grupo islamista proiraní Hezbolá, antes de la tregua que inició el pasado jueves a medianoche.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dicho que la demolición de casas sería para "remover de una vez por toda las amenazas fronterizas" en el esfuerzo por establecer una zona de seguridad en el sur de Líbano. Sin embargo, el gobierno de Líbano ha criticado esta política expansionista ilegal en su territorio.

Israel también informó el sábado que un soldado murió en un incidente ocurrido el viernes en el sur de Líbano, en medio de operativos en edificaciones.

Israel invade Líbano, destruye viviendas y desafía cualquier idea de tregua AFP

El comandante de reserva Barak Kalfon, de 48 años, murió después de ser herido el viernes en un incidente que hirió a otros tres soldados, indicó el ejército en un comunicado sin dar más detalles.

El sitio web de noticias israelí Ynet reportó que el incidente ocurrió en una operación para retirar explosivos de edificios en el sur de Líbano, a unos 3.5 kilómetros de la frontera.

Críticas a la estrategia israelí en territorio libanés

Las nuevas destrucciones en el sur de Líbano se producen en medio de crecientes cuestionamientos a la política de seguridad de Israel, acusada por analistas y organismos internacionales de consolidar zonas de control mediante operaciones militares prolongadas.

Diversos expertos consideran que la creación de “franjas de seguridad” ha servido históricamente para justificar presencia armada más allá de sus fronteras, como ocurrió durante la ocupación israelí del sur libanés entre 1982 y 2000, ampliamente documentada por la Organización de las Naciones Unidas.

Organizaciones de derechos humanos han advertido además que la demolición sistemática de viviendas e infraestructura civil puede constituir castigo colectivo si no existe una necesidad militar inmediata y proporcional.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado en conflictos previos que ataques israelíes en Líbano dañaron barrios residenciales, carreteras, hospitales y servicios básicos, agravando el desplazamiento de miles de civiles.

Estos precedentes han alimentado nuevas críticas tras las recientes detonaciones en localidades fronterizas.

En el plano regional, observadores sostienen que la continuidad de incursiones y bombardeos debilita cualquier intento de estabilización tras la tregua y fortalece a actores armados como Hezbolá.

Informes del International Crisis Group advierten que las respuestas militares repetidas, lejos de resolver disputas fronterizas, suelen profundizar ciclos de represalia y ampliar el riesgo de una guerra mayor.

Para críticos de la política israelí, la insistencia en respuestas expansivas ha demostrado ser incapaz de producir seguridad duradera.

Con información de AFP.