Israel amenaza con eliminar al próximo líder iraní

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó el miércoles una advertencia contundente contra cualquier dirigente que sea designado para suceder al ayatolá Alí Jamenei en Irán.

“Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco de eliminación. No importa cuál sea su nombre o dónde se esconda”

El ministro explicó que tanto él como el primer ministro han dado instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que se preparen y actúen con todos los medios disponibles como parte de la Operación “El Rugido del Harrier”.

Katz añadió que Israel seguirá trabajando junto a Estados Unidos para “aplastar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace”.

Mojtaba Jamenei como sucesor

En paralelo a estas declaraciones, medios internacionales informaron que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, se perfila como el nuevo dirigente de Irán. La Asamblea de Expertos, órgano clerical compuesto por 88 clérigos, habría designado a Mojtaba como sucesor tras la muerte de su padre en los ataques militares de Estados Unidos e Israel.

Israel amenazó con eliminar al próximo líder iraní, mientras Mojtaba Jamenei se perfila como sucesor tras la muerte del ayatolá REUTERS

Aunque mantiene un perfil bajo, Mojtaba es considerado una figura influyente en los círculos políticos y religiosos. Según France 24, tuvo un papel fundamental en la represión de las manifestaciones de 2009, mientras que The Guardian señala que controla importantes recursos económicos. Su nombre aparece con frecuencia en las especulaciones sobre la sucesión, y su designación marcaría apenas el segundo relevo en la historia de la República Islámica.

Medios críticos del régimen, como Iran International, con sede en Londres, han señalado que Mojtaba habría sido ya designado por el consejo clerical, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente por Teherán.

Impacto económico en Israel

La guerra aérea contra Irán también está teniendo consecuencias internas para Israel. El Ministerio de Finanzas estimó que las pérdidas económicas podrían superar los 9.000 millones de séqueles semanales (unos 2.930 millones de dólares) bajo las actuales restricciones “rojas” impuestas por el Comando del Frente Interior. Estas medidas incluyen limitaciones en los desplazamientos laborales, cierre de colegios y movilización de fuerzas de reserva.

Israel amenazó con eliminar al próximo líder iraní, mientras Mojtaba Jamenei se perfila como sucesor tras la muerte del ayatolá via REUTERS

El ministerio pidió que el nivel de alerta se reduzca a “naranja”, lo que permitiría una actividad limitada en los lugares de trabajo y reduciría las pérdidas a unos 4.300 millones de séqueles semanales. La diferencia entre ambos escenarios refleja el enorme impacto que la guerra está teniendo sobre la economía israelí, más allá del frente militar.

Las restricciones han afectado de manera directa a sectores como el comercio, la educación y la industria, generando un clima de incertidumbre en la población. El costo económico se suma a la presión militar y política que enfrenta el gobierno israelí en medio de la ofensiva contra Irán.

Con información de AFP y Reuters.