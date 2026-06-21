Irán y EU vuelven a Suiza para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio

Estados Unidos e Irán retomaron este domingo las negociaciones en Suiza para alcanzar un acuerdo que permita contener la guerra en Oriente Medio, reducir la violencia en Líbano y avanzar en las diferencias sobre el programa nuclear iraní. Las conversaciones se desarrollan en medio del cierre anunciado del estrecho de Ormuz y de la continuidad de las operaciones militares en la región.

Las delegaciones de Washington y Teherán se reunieron en el complejo de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, en el marco de la denominada Cumbre del Lago de Lucerna, impulsada por Catar y Pakistán como países mediadores.

El encuentro se produce pocos días después del acuerdo marco firmado entre ambos gobiernos, que establece un período inicial de 60 días para alcanzar un entendimiento definitivo. Sin embargo, la situación regional se ha deteriorado desde entonces debido a la intensificación del conflicto en Líbano y a las tensiones derivadas del programa nuclear iraní.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la representación iraní es liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf. Las conversaciones se extenderán durante varios días y tienen como principales ejes la seguridad regional, el alto el fuego en Líbano, las exportaciones petroleras iraníes y las garantías sobre el desarrollo nuclear de Teherán.

Líbano se convierte en el principal punto de negociación

La guerra en Líbano ha desplazado parte del foco diplomático. Irán exige que cualquier acuerdo contemple un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, organización respaldada por Teherán y actor central del conflicto.

Los enfrentamientos han provocado miles de víctimas y una grave crisis humanitaria en territorio libanés. Las autoridades iraníes consideran que resulta imposible avanzar en la estabilidad regional mientras continúen las operaciones militares.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, confirmó que la situación en Líbano ocupa un lugar prioritario en las conversaciones junto con los activos congelados de Irán y la reanudación de sus exportaciones energéticas.

Mientras tanto, Israel mantiene una posición de firmeza. El ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró que las fuerzas israelíes conservarán plena libertad de acción para eliminar amenazas y descartó cualquier retirada militar.

El vicepresidente estadounidense JD Vance (centro) reacciona antes de una reunión cuadrilateral entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar AFP

El programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país está dispuesto a ofrecer garantías de que no desarrollará armas nucleares, aunque insistió en que Teherán no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

Para Estados Unidos, las garantías verificables sobre el programa nuclear representan una condición esencial para cualquier acuerdo duradero.

JD Vance señaló antes de viajar a Suiza que las conversaciones se concentran en dos objetivos concretos: avanzar en la cuestión nuclear y reducir la violencia en Líbano.

Las posiciones siguen siendo distantes, aunque ambas partes reconocen la necesidad de evitar una escalada regional de mayores dimensiones.

Estrecho de Ormuz aumenta la presión internacional

Uno de los elementos más sensibles de la crisis es el anuncio iraní del cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial.

Por esta vía circula aproximadamente el 20% del transporte global de hidrocarburos, por lo que cualquier interrupción puede afectar los precios del petróleo, la inflación y las cadenas internacionales de suministro.

Las autoridades iraníes justificaron la medida como respuesta a las tensiones militares y a lo que consideran incumplimientos de los compromisos internacionales.

No obstante, el mando estadounidense para Oriente Medio informó que decenas de buques mercantes atravesaron la zona sin incidentes durante las últimas horas, lo que sugiere que el tráfico marítimo continúa operando.

Diplomacia intenta contener una nueva escalada regional

Las negociaciones de Suiza representan el principal esfuerzo diplomático para reducir la tensión en Oriente Medio desde el inicio de las hostilidades.

La guerra en Líbano, la disputa sobre el programa nuclear iraní, la presión de Israel y la vulnerabilidad del mercado energético mundial han convertido estas conversaciones en un proceso decisivo para la estabilidad regional.

Un acuerdo permitiría disminuir la tensión militar, estabilizar los mercados energéticos y abrir una nueva etapa de diálogo entre Washington y Teherán. Un fracaso aumentaría el riesgo de una expansión del conflicto y de una nueva crisis geopolítica con impacto internacional.

Las conversaciones continúan bajo mediación de Catar y Pakistán mientras la comunidad internacional observa con preocupación una región que sigue marcada por la guerra, la incertidumbre y la disputa por el equilibrio de poder en Oriente Medio.