Irán responde a Estados Unidos y ataca objetivos militares

El ejército de Irán anunció que este sábado atacaron posiciones estadunidenses en el Golfo, en represalia por los nuevos bombardeos lanzados por Washington, informó la televisión estatal Irib.

El ejército estadounidense avisó previamente de ataques contra objetivos en Irán en respuesta a una agresión contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz, que atribuyó a Teherán.

El cruce de ataques entre ambas naciones pone en duda el acuerdo de paz firmado este mes. Además, termina con una semana "tranquila" en el estrecho de Ormuz, donde hasta hay ya habían comenzado a circular los buques petroleros y mercantes; esto se vio reflejado en una caída de los precios del petróleo este viernes.

Tras el ataque de Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que su respuesta sería "rápida y decidida". Además, el ejército de iraní aseguró haber repelido un ataque de Estados Unidos contra la isla de Sirik, a orillas del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos alistaron ataques contra Irán

Un par de horas antes, el vicepresidente estadaunidense, JD Vance, advirtió que Washington responderá a cualquier ataque de Irán con "violencia", luego de que el ejército de ese país dijera que había respondido a un ataque iraní contra un buque de carga.

Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia será respondida con violencia", publicó Vance en X, en referencia al memorando de entendimiento destinado a poner fin a casi cuatro meses de conflicto.

Por su parte, el presidente estadunidense, Donald Trump, había amenazado a irán por el ataque con drones en el estrecho de Ormuz.

Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro", mientras que otros tres fueron derribados, publicó Trump en su plataforma Truth Social, en aparente referencia a un ataque contra un buque ocurrido el día anterior.

"Obviamente, esto es una violación estúpida de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego", sentenció Trump.

Aunque Trump evitó dar una respuesta clara sobre las represalías contra irá dijo a periodista: "Ya lo verán".