Estados Unidos bombardea objetivos militares de Irán tras ataque en estrecho de Ormuz; tregua en vilo

Las fuerzas estadunidenses bombardearon depósitos iraníes de misiles y drones, así como radares costeros, en respuesta a un ataque iraní contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, informó el ejército de Estados Unidos.

"La agresión injustificada contra la navegación comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego", señaló el Mando Central de Estados Unidos en X, describiendo los bombardeos contra Irán como "una respuesta contundente al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz".

Medios de comunicación iraníes informaron el viernes de que se oyó el ruido de una explosión en Sirik, en el sur de Irán, y añadieron que, de momento, no estaba claro de dónde procedía.

Las noticias se conocen justo después de que el presidente Donald Trump insinuó una respuesta estadunidense a un ataque iraní contra un buque de carga. "Ya lo verán", dijo, cuando se le preguntó si habría consecuencias para Teherán.

Amenazas previas: "Ya lo verán"

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el viernes el ataque de Irán con drones en el estrecho de Ormuz como una "violación estúpida" del alto el fuego.

Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro", mientras que otros tres fueron derribados, publicó Trump en su plataforma Truth Social, en aparente referencia a un ataque contra un buque ocurrido el día anterior.

"Obviamente, esto es una violación estúpida de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego", agregó el mandatario estadounidense.

Más tarde, durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump evitó comprometerse cuando le preguntaron cómo pensaba responder al ataque: "Ya lo verán", dijo a periodistas.

El ataque se produjo a 7.5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán.

El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en el estrecho de Ormuz, después de que Irán y Estados Unidos levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Unos 115 buques y 2 mil 500 marinos fueron evacuados del estrecho de Ormuz desde el martes, informó este viernes el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez.