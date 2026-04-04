¡Irán cede un poco! Autoriza que barcos iraquíes crucen el estrecho de Ormuz

Irán anunció el sábado que los barcos iraquíes pueden cruzar el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica prácticamente bloqueada por completo por Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.

"Anunciamos que Irak, nuestro país hermano, no está sujeto a las restricciones que hemos impuesto en el estrecho de Ormuz y que dichas restricciones solo se aplican a los países enemigos", declaró el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, citado por la televisión estatal.

En la zona del estrecho de Ormuz transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural. Foto: Reuters / Archivo.

Hechos recientes en Medio Oriente

Washington anuncia detención de familiares de exgeneral iraní

El Departamento de Estado estadounidense anunció que había detenido en Estados Unidos a la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qasem Soleimani, muerto en 2020 en un ataque con dron ordenado por Donald Trump.

Palestinos

Ataque en el sur de Líbano

Dos niñas pequeñas murieron en un pueblo vecino de Nabatiye, la principal ciudad del sur del país, a causa de un ataque israelí que también dejó 22 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Israel plantea demoler pueblos fronterizos para eliminar amenazas, según su estrategia. AFP

El ejército israelí, por su parte, anunció la muerte de uno de sus soldados, fallecido "en combate" y eleva a 11 el número de soldados israelíes muertos en el sur del Líbano desde la reanudación de las hostilidades con Hezbolá, el 2 de marzo.

Disparos de misiles iraníes

Cinco personas resultaron ligeramente heridas en Tel Aviv y en el centro de Israel, según los servicios de emergencia. Desde medianoche, se han lanzado siete salvas de misiles desde Irán contra Israel.

Daños en un edificio que fue alcanzado por un misil Foto: AFP.

Trump amenaza a Irán con desatar un "infierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz o se enfrentará a un "infierno".

"Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

Manifestaciones contra la guerra con Irán y Hezbolá

Decenas de miles de partidarios del influyente líder religioso chiíta Moqtada Sadr se reunieron el sábado en Bagdad y en todo Irak para condenar a Israel y a Estados Unidos y pedir el fin del conflicto en Oriente Medio.

Protestas AFP

En Tel Aviv más de mil personas se manifestaron contra la guerra que libra Israel contra Irán y Hezbolá en Líbano, pidiendo a las autoridades que le pongan fin, antes de ser dispersadas por la policía. "¡No bombardeen! ¡Dialoguen!", "Fin a las tonterías de Bibi", corearon los manifestantes, constató en el lugar una periodista de la AFP.

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