Irán anuncia el cierre de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

La estabilidad en Oriente Medio sufrió un grave retroceso este sábado. El mando militar central de Irán ordenó la suspensión inmediata del tránsito de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, una de las arterias marítimas de hidrocarburos más transitadas e importantes del planeta.

Teherán justificó la drástica medida acusando directamente a Washington de permitir un "incumplimiento de contrato". Asimismo, denunció que las fuerzas militares de Israel perpetraron una ofensiva aérea "implacable y continua" en el sur de Líbano, pulverizando el alto al fuego pactado horas antes.

Ante el anuncio del cierre, la Armada de Estados Unidos reaccionó de inmediato a través de sus canales oficiales, notificando que sus tropas desplegadas en la región permanecen en fase de estricta vigilancia para garantizar la seguridad de la navegación internacional.

El estrecho de Ormuz representa un punto neurálgico para la economía global, al concentrar gran parte del transporte marítimo de petróleo y gas mundial. El paso apenas comenzaba a reactivarse tras haber permanecido bloqueado por Irán durante los meses más crudos del conflicto armado.

Este nuevo boicot asesta un duro golpe a los canales diplomáticos. De hecho, la nueva fase de mesas de negociación en Suiza que debía arrancar el viernes fue suspendida de forma indefinida, luego de que bombardeos israelíes cobraran la vida de decenas de civiles en Líbano, en represalia por la baja previa de cuatro de sus soldados.

Poco antes de la ruptura del diálogo, la diplomacia estadounidense había celebrado una tregua formal entre Israel y el grupo chiita Hezbolá. Sin embargo, los ataques se reanudaron en cuestión de horas cuando el gobierno israelí acusó a las milicias libanesas de haber disparado más de 50 proyectiles contra sus posiciones terrestres.

Con este escenario de fuego cruzado, el memorando de entendimiento suscrito esta misma semana por el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo iraní Masud Pezeshkian pende de un hilo. El documento exigía el cese total de las hostilidades en todos los frentes, una condición que hoy parece sepultada por la pólvora.