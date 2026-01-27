Irán acusa a Washington de buscar desestabilizar la región tras despliegue militar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este martes que las "amenazas" de Estados Unidos contra la república islámica solo causarán inestabilidad, después de que Washington desplegara un portaviones en Oriente Medio.

Irán vive una ola de protestas que comenzó a finales de diciembre por la crisis económica y derivó en un movimiento masivo contra el gobierno teocrático, establecido desde la revolución de 1979.

Washington no ha descartado una nueva intervención militar contra Teherán por su represión de las protestas - que, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, dejó miles de muertos - , y movilizó un grupo de ataque encabezado por el portaviones "USS Abraham Lincoln" a aguas de Oriente Medio.

El presidente iraní criticó las "amenazas" de Estados Unidos este martes durante una llamada con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, gobernante de facto del reino, asegurando que Washington tiene "como objetivo perturbar la seguridad de la región" y que "no lograrán nada más que inestabilidad para ellos".

Desde que las autoridades iraníes emprendieron su campaña de represión de las manifestaciones, a principios de mes, acompañada de un apagón total de internet, Trump ha dado señales contradictorias sobre una posible intervención.

"Tenemos una gran armada al lado de Irán. Mayor que la de Venezuela", declaró Trump al portal de noticias Axios, semanas después de la captura del expresidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadunidense.

Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar", añadió el mandatario republicano.

Según Axios, Trump se negó a discutir las opciones que le presentó su equipo de seguridad nacional.

Los analistas afirman que incluyen ataques contra instalaciones militares o golpes selectivos contra el sistema clerical que gobierna Irán desde la revolución islámica que derrocó al sah.

"En su punto más débil"

El diario New York Times, en tanto, informó que Trump recibió múltiples informes de inteligencia "que indican que la posición del gobierno iraní se está debilitando" y que señalan que su control del poder "se encuentra en su punto más débil" desde la caída del sah.

El influyente senador estadunidense Lindsey Graham declaró al periódico que habló con Trump en los últimos días sobre Irán y que "el objetivo es acabar con el régimen".

"Puede que hoy dejen de matarlos [a los manifestantes], pero si siguen en el poder el mes que viene, los matarán entonces", añadió.

En los últimos días, las autoridades iraníes se han mostrado cautelosas.

Antes, Teherán había afirmado que existía un canal de comunicación abierto entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el enviado estadounidense Steve Witkoff, a pesar de que estos países enemigos no mantienen relaciones diplomáticas.

Sin embargo, el periódico conservador Hamshahri citó el martes al portavoz de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Ali Naini, quien dijo que "si su portaaviones cometiera un error y entrara en aguas territoriales iraníes, sería atacado". Más tarde, se retractó de esa información y pidió disculpas a Naini.

Por su parte, el rotativo Javan, también conservador, afirmó que Irán estaba "listo para una respuesta contundente" y que tomaría el estratégico estrecho de Ormuz, un centro de tránsito clave para el suministro de energía.

En este contexto, apareció en Teherán una valla con propaganda antiestadounidense que parece mostrar un portaviones estadunidense siendo destruido.

Tensión con vecinos

La tensión subió este martes con los vecinos de Irán.

Irán considerará como "hostiles" a países vecinos si se utiliza su territorio para lanzar ataques, advirtió un alto mando de los Guardianes de la Revolución.

Los países vecinos son nuestros amigos, pero si su suelo, su espacio aéreo o sus aguas se utilizan contra Irán, serán considerados hostiles", declaró a la agencia Fars Mohamad Akbarzadeh, un miembro de la cúpula de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, fuerza de élite de la República Islámica.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, replicó con dureza: "Si Irán comete el grave error de atacar a Israel, responderemos con una fuerza sin precedentes", dijo en una conferencia de prensa televisada.

Represión masiva en Irán

Los grupos defensores de los derechos humanos señalan que el bloqueo de Internet, impuesto por las autoridades desde hace casi tres semanas, obstaculiza el recuento de muertos y busca ocultar la magnitud de la represión.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, indicó haber confirmado la muerte de 6 mil 126 personas y estar investigando otros 17.091 posibles fallecimientos. También señaló que al menos 41 mil 880 personas fueron detenidas.

El canal de televisión en farsi Iran International, con sede en el extranjero, afirmó el fin de semana que más de 36 mil 500 iraníes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad entre el 8 y el 9 de enero, citando informes, documentos y fuentes. No fue posible verificar inmediatamente la información.

Con información de AFP.