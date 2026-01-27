Tiroteo cerca de la frontera de México-EU deja una persona en estado crítico; autoridades investigan

Las autoridades de Arizona confirmaron que una persona resultó herida de bala y permanece en estado crítico tras un tiroteo en el que participaron agentes de la Patrulla Fronteriza. El hecho ocurrió en la comunidad de Arivaca, ubicada a unos 16 kilómetros de la frontera con México.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima informó que trabaja en coordinación con el FBI y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con el reporte oficial, el Distrito de Bomberos de Santa Rita respondió al llamado de emergencia y brindó atención inmediata al herido, quien se encontraba bajo custodia. Posteriormente, el paciente fue trasladado en helicóptero a un centro regional de trauma para recibir atención especializada. La investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento.

El tiroteo en Arivaca se suma a una serie de incidentes registrados en la frontera sur de Estados Unidos, donde los operativos de la Patrulla Fronteriza han generado tensiones entre las comunidades locales y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Protestas en Minéapolis

En paralelo al tiroteo en Arizona, la ciudad de Minéapolis fue escenario de protestas masivas contra el ICE. Entre el 23 y el 25 de enero de 2026, miles de ciudadanos marcharon bajo temperaturas extremas para exigir el fin de las redadas migratorias y denunciar la violencia ejercida por las autoridades federales.

La indignación se desató tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero que recibió disparos durante un operativo del ICE mientras estaba sometido. Este hecho detonó vigilias, marchas y la amenaza de una huelga general en la ciudad. Los manifestantes portaron pancartas y corearon mensajes de apoyo a las comunidades migrantes, reclamando que puedan vivir sin miedo y que se respeten sus derechos.

La tensión aumentó debido a la presencia de ciudadanos armados durante algunas de las protestas, lo que generó preocupación por posibles enfrentamientos. Sin embargo, la movilización fue considerada una de las más grandes en la ciudad en los últimos años, con negocios cerrando sus puertas en solidaridad y con el objetivo de visibilizar el rechazo a las políticas migratorias.