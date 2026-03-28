¿Invasión terrestre? EU despliega buque de guerra en Medio Oriente; transporta 3 mil 500 soldados

Estados Unidos desplegó el buque de asalto anfibio USS Tripoli con aproximadamente 3 mil 500 marinos adicionales en Medio Oriente, en un movimiento que eleva la tensión regional y alimenta las especulaciones sobre una posible invasión terrestre contra Irán.

El anuncio fue realizado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que confirmó que la embarcación llegó el 27 de marzo a su área de responsabilidad, sin revelar su ubicación exacta por motivos de seguridad estratégica.

Marineros y marinos de EE.UU. a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo”, informó el organismo militar.

El USS Tripoli, considerado un buque versátil que puede operar como portaaviones ligero y plataforma de asalto anfibio, funge como buque insignia del Grupo Anfibio Tripoli y de la Unidad de Expediciones Marinas 31. Su capacidad incluye aeronaves de combate y transporte, así como recursos tácticos para operaciones en tierra y mar.

El Pentágono evalúa enviar más tropas a Medio Oriente. @CENTCOM

El despliegue ocurre al cumplirse un mes del inicio de la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026, y en medio de un aumento sostenido de las hostilidades en la región, particularmente en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

A pesar de los ataques conjuntos con Israel, Estados Unidos ha visto como la guerra se prolonga.

Estados Unidos bajo presión

La movilización del USS Tripoli se produce apenas un día después de que el diario The Wall Street Journal revelara que el Pentágono evalúa enviar hasta 10 mil soldados adicionales a Medio Oriente, lo que sugiere una escalada en la estrategia militar estadunidense.

Está compuesta de cerca de 3 mil 500 marineros y marinos, además de aeronaves de transporte y combate, así como activos anfibios de ataque y tácticos”, detalló el Centcom sobre la capacidad operativa del buque.

El conflicto ha dejado hasta ahora 13 soldados estadunidenses muertos y cerca de 300 heridos, según cifras oficiales, en un contexto de ataques cada vez más frecuentes contra posiciones de Estados Unidos y sus aliados en la región.

Desde Teherán, las advertencias no se han hecho esperar. El portavoz iraní Ebrahim Zolfagari aseguró que la guerra “será un desastre militar para Estados Unidos”, mientras que la Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadunidenses en el Golfo Pérsico.

Ningún personal de EE.UU. ha sufrido ataques en Dubái; el régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están innegablemente degradadas”, respondió el Centcom, rechazando dichos señalamientos.

En paralelo, funcionarios estadunidenses confirmaron que al menos otros 12 militares resultaron heridos en un ataque reciente contra una base aérea en Arabia Saudita, dos de ellos en estado grave, lo que evidencia el nivel de riesgo creciente en la zona.

Mientras tanto, el portaaviones USS Gerald R. Ford —el más grande del mundo— arribó a Croacia tras meses de operaciones, en un movimiento que también forma parte del reacomodo estratégico de fuerzas. Analistas aseguran que la movillización de esta nave sucedió debido al peligro que corría frente a Irán.

El refuerzo militar estadunidense ocurre en un momento en que Washington no descarta una operación terrestre en la República Islámica, escenario que incrementa la incertidumbre internacional y eleva el riesgo de una guerra mayor escala.

Estados Unidos en una encrucijada

Las críticas contra Donald Trump se han intensificado a un mes del inicio de la guerra contra Irán. Analistas, opositores y parte de la opinión pública sostienen que el conflicto fue impulsado directamente por Israel.

El ala crítica ha cobrado fuerza luego de que la administración de Trump asegurara que la guerra buscaba evitar que Teherán obtuviera armas nucleares, pero olvidara que el año pasado había asegurado que ya no las tenía gracias a la "Guerra de los 12 días", otra operación iniciada por Israel.

El impacto económico ha sido uno de los principales puntos de cuestionamiento.

Tras el estallido del conflicto, los precios internacionales del petróleo registraron un alza significativa, impulsados por el riesgo en el suministro desde Medio Oriente, particularmente en rutas clave como el estrecho de Ormuz. Este incremento ha puesto el precio del barril de petróleo hasta en 112 dólares, al menos un 15 por ciento más respecto aprecios anteriores a los ataques de Israel y Estados Unidos.

A pesar de las amenazas, Irán mantiene sus ataques a Israel y bases estadunidenses. @CENTCOM

A nivel interno, el descontento también se refleja en sectores de la población que rechazan una nueva guerra en el extranjero.

Encuestas y reacciones en medios locales apuntan a que una parte considerable de los estadunidenses no está dispuesta a respaldar una campaña militar que perciben como alineada con los intereses de Israel (fuertemente criticados por la invasión a Gaza y exterminio del pueblo palestino), lo que ha añadido presión política a la administración y reavivado el debate sobre el papel de Washington en conflictos internacionales.