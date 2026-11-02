Hijo de mexicanos será el primer gobernador latino electo en la historia de California

Un hijo de inmigrantes mexicanos, Xavier Becerra, se convertirá este martes en el primer gobernador latino electo en la historia de California al frente de la cuarta economía del mundo.

Con más del 60 por ciento de simpatías en las últimas encuestas y una ventana de por lo menos 27 puntos sobre su rival republicano, Becerra va por la gubernatura con una campaña de votos de castigo Donald Trump y contra la carestía de la vida.

Oponerle a Trump ha sido una de las mayores habilidades del gobernador que habla español como su lengua materna. Durante la primera presidencia de Trump, Becerra encabezó “la resistencia” como fiscal general de California, interpuso 123 demandas contra Donald Trump y ganó más de cien de ellas.

Becerra es ejemplo de la vida de unos doce millones de inmigrantes que viven en California, más de la mitad de ellos naturalizados que integran un electorado de millones de votos en esta elección.

Estoy orgulloso de ser hijo de inmigrantes mexicanos”, declaró Becerra en un acto en octubre en el restaurante oaxaqueño La Guelaguetza en Los Ángeles. “Mis padres llegaron a California con 12 dólares en el bolsillo. Vivieron el sueño californiano”.

Los abuelos de Xavier Becerra fueron campesinos itinerantes en California, se mudaban según los ciclos de cosechas. Don Manuel, el padre de Xavier Becerra, nació en Sacramento, pero se crio y creció en Tijuana, donde conoció y se hizo novio de doña María Teresa Guerrero. Se casaron en Jalisco con esos doce dólares llegaron a California.

El abogado y economista se dedicó a defender a los trabajadores, y eso lo llevó a la vida sindical en Los Ángeles, donde los sindicatos lo impulsaron como legislador. REUTERS

Xavier Becerra fue el tercero de cuatro hermanos y el único varón, por lo que desde adolescente asumió con su padre la responsabilidad de mantener a su familia, con trabajo de construcción, principalmente.

La familia vivía en una pequeña casa en un barrio de trabajadores en Sacramento donde, entre jornadas laborales, Becerra se la ingeniaba para estudiar hasta que, por esfuerzo y mérito propio, obtuvo una beca en la universidad privada más importante de California, Stanford.

Su desempeño en estudiar derecho en Stanford le llevó a ganar otra beca, también en jurisprudencia en Salamanca, España. Y a su regreso a California cursó otra carrera en Stanford, economía.

El abogado y economista se dedicó a defender a los trabajadores, y eso lo llevó a la vida sindical en Los Ángeles, donde los sindicatos lo impulsaron como legislador, primero como diputado de California dos años, de 1990 a 1992, y como congresista federal los siguientes 20 años, hasta que Trump ganó la elección y el gobernador Jerry Brown lo llamó para defender a California a cargo de la fiscalía estatal.

Luego fue el primer secretario de Salud latino en Estados Unidos, durante la presidencia de Joe Biden. Y ahora que está por concluir la gubernatura de Gavin Newson en California, Becerra se dispone a ser este martes el primer gobernador latino electo en la historia de California como estado estadunidense.

Xavier Becerra pasará de ser abogado de trabajadores a gobernador del estado y experto en frenar a Trump. REUTERS

California tuvo antes un gobernador latino, pero no fue elegido en elecciones, sino que era vicegobernador que ocupó el cargo que quedó vacante, y esto fue hace 151 años. En 1875, el vicepresidente republicano de ascendencia mexicana Romualdo Pacheco asumió la gubernatura diez meses, cuando el gobernador Newton Booth renunció al cargo.

Todas las encuestas ahora otorgan a Becerra ventajas de por lo menos 25 puntos sobre su rival Steve Hilton, un comentarista de derecha nacido británico de padres inmigrantes húngaros que se mudó al Valle del Silicón de California en 2012 y se convirtió en ciudadano estadunidense en el 2021.

Becerra estará al frente del estado que, separado del país, es la cuarta economía mundial, después de Estados Unidos en su conjunto, China y Alemania.

También estará al frente del estado con más inmigrantes en Estados Unidos, tanto naturalizados con derecho al voto, como residentes legales e incluso indocumentados. Muchas familias tienen condición migratoria mixta, con ciudadanos por nacimiento o naturalización, residentes legales e inmigrantes sin autorización.

México es el principal socio comercial de California, donde el 28 por ciento de la población nació en el extranjero, buena parte de ellos en México. Los inmigrantes son el 33.4 por ciento de la fuerza laboral de California, en estado más rico de Estados Unidos, por lo que la deportación masiva de Trump resulta especialmente devastadora. Pagan 290 mil millones anuales en impuestos.

En este contexto, Xavier Becerra pasará de ser abogado de trabajadores a gobernador del estado y experto en frenar a Trump.