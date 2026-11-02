Estadunidense cruzó la frontera como indocumentado y lo multaron con cinco mil dólares

Un estadunidense a quien la Patrulla Fronteriza retuvo por cruzar la frontera de manera irregular fue sancionado con una multa de cinco mil dólares y, además, se descubrió que tenía cuentas pendientes con la ley en California.

El sujeto, cuyo nombre no fue revelado, cruzó la frontera por la zona de Dulzura, California, cerca de Tecate. Lo detuvieron unos patrulleros fronterizos y el hombre se identificó verbalmente como estadunidense, pero dijo que al momento carecía de toda identificación oficial.

Para aclarar el asunto, los patrulleros lo llevaron a su base, desde donde enviaron sus datos y huellas digitales al alguacil de Los Ángeles, donde el estadunidense argumentaba que vive actualmente.

Confirman su ciudadanía y una orden de búsqueda

La oficina del alguacil confirmó que, en efecto, el hombre es estadunidense y residente de Los Ángeles, pero agregó que también era buscado por presuntamente agredir a su cónyuge y huir del lugar de los hechos.

Así que fue enviado a la prisión del condado de San Diego y este lunes se le impuso una multa de cinco mil dólares por cruzar la frontera por campo abierto y no por las garitas, conforme a lo que establece el código penal federal.

Pero el individuo sabe que, al pagar, pasará de la cárcel de San Diego a la de Los Ángeles para enfrentar cargos por violencia doméstica.