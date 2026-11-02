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Calaveritas internacionales

Estas son las tradicionales Calaveritas de Día de Muertos con algunas figuras destacadas de la política internacional este año.

Por: Fernando Islas, Israel González

Calaveritas Global
Calaveritas GlobalErick Retana

Benjamin Netanyahu

Calaveritas Global
Calaveritas GlobalErick Retana y Jesús Sánchez
  • Netanyahu, muy seguro 
    se aferraba al sillón 
    pero en las legislativas 
    ¡peligraba su elección! 

    Llegó la Flaca sonriente 
    con su guadaña al andar: 
    “Entre Irán y Gaza en guerra 
    ¿cuánto más podrás durar?” 

    La Calaca echó sus cuentas 
    vio temblar su autoridad 
    entre bombas y elecciones 
    se le escapa el poder ya. 

    “¡Levántate, Benjamín, 
    que tu suerte va a cambiar! 
    Si no te salvan los votos 
    ¡conmigo habrás de bailar!”

Xi Jinping

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Calaveritas GlobalErick Retana y Jesús Sánchez
  • Xi Jinping, muy confiado 
    su IA quiso presumir 
    “¡A los gringos venceremos 
    nadie nos podrá seguir!”   

    Llegó la Flaca enojada 
    con su guadaña y su red: 
    “¡Ni con toda tu IA 
    te me escapas esta vez!” 

    Xi y Donald competían sin descansar, 
    pero la Muerte en su tumba 
    ¡los puso  a programar! 

    Xi al panteón fue a parar 
    y la Huesuda entre risas: 
    ¡Ni con tus robots te vas a escapar!

Vladimir Putin

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Calaveritas GlobalErick Retana y Jesús Sánchez
  • Vladimir Putin, muy ufano 
    presumía de su poder 
    cuando llegó la Calaca 
    y lo invitó a fenecer. 

    Con su guadaña afilada 
    la Huesuda lo fue a buscar: 
    “Por tus guerras en Ucrania 
    ¡ya te vengo a sepultar!” 

    Putin tembló de miedo 
    se le borró la arrogancia 
    y la Flaca, entre sus risas, 
    le cobró tanta desgracia. 

    En el panteón ya lo esperan 
    con cempasúchil y canción 
    mientras Ucrania pide paz 
    y la Muerte da el panteón.

Donald Trump

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Calaveritas GlobalErick Retana y Jesús Sánchez
  • En su segunda presidencia 
    Trump gritaba con emoción, 
    mas la Calaca llegó sonriente 
    ¡a cobrarle su elección! 

    —¡Levántate, Donald, 
    ya te espera el panteón!— 
    ¡Ni con muros ni decretos
     te me escapas, fanfarrón! 

    La Huesuda, muy coqueta 
    se apareció en Washington 
    y entre mítines y promesa, 
    le leyó su invitación. 

    —Con las intermedias cerca, 
    hay elecciones que esperar 
    mientras cuentas los escaños 
    ¡yo te vengo a visitar!

María Corina Machado

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Calaveritas GlobalErick Retana y Jesús Sánchez
  • Con el Nobel de su lado,
    ​regresó de la distancia, 
    pero el mando tan soñado 
    no venía en la constancia.  

    Ya reclama votaciones 
    y promete libertad; 
    sobran las proclamaciones, 
    sin fecha ni claridad.  

    Delcy sigue en el gobierno 
    y ella espera su momento, 
    mas llegó un poder eterno 
    sin pedir consentimiento.  

    La Catrina la ha llevado 
    sin consulta popular, 
    y en su féretro cerrado 
    por fin manda en un lugar.

Pedro Sánchez

Calaveritas Global
Calaveritas GlobalErick Retana y Jesús Sánchez
  • Fue buscando en La Revuelta 
    cuatro años de duración, 
    la sonrisa bien resuelta 
    y el sillón de la nación.  

    Si la vivienda fracasa, 
    culpa a toda la derecha, 
    pero él se queda en la casa, 
    con la mudanza deshecha.  

    La Catrina, de visita, 
    vio su apego al decorado 
    y le extendió una notita 
    con desahucio programado.  

    Ya se fue del mundo entero 
    sin perder la vocación; 
    le pidió al sepulturero 
    prolongar la concesión.

Lula da Silva

Calaverita Lula da Silva
Calaverita Lula da SilvaErick Retana y Jesús Sánchez
  • Lula ganó otra elección
    ​sin soltar la presidencia; 
    celebró su votación 
    y extendió su permanencia.

    Con ochenta y uno a cuestas, 
    le huye al último retiro; 
    entre urnas, votos y fiestas, 
    se reserva otro suspiro.  

    Le armó la Parca una encuesta, 
    sin un voto de la gente; 
    sólo tuvo una respuesta: 
    se nos muere el presidente.  

    Ya lo entierran con la banda 
    y un retrato de perfil, 
    Bolsonaro ya demanda 
    ser el líder de Brasil.

Javier Milei

Calaveritas Global
Calaveritas GlobalErick Retana y Jesús Sánchez
  • Con su motosierra alzada
    ​fue cortando los salarios;
    ​no sangró la casta odiada,
    ​sino miles de operarios.

    ​Con retiros voluntarios,
    ​​presumió de buen gerente;
    ​le sobraban funcionarios,
    ​le faltaba ver la gente.

    ​La Catrina, muy austera,
    ​se sumó a tanto recorte:
    ​sufren los argentinos
    ​que quieren su pasaporte.

    ​Terminó muy bien cortado,
    ​sin su sueldo y sin su horario;
    ​en un hoyo fue archivado,
    ​con retiro involuntario.

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