Fiscalía paraguaya suma al presidente Santiago Peña entre los investigados por el caso Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, fue incorporado a la lista de personas investigadas por el caso Ueno Bank, luego de que un grupo de senadores presentara una ampliación de la denuncia relacionada con la crisis de la institución financiera, confirmó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, al medio local ABC.

La decisión de sumar al mandatario a las líneas de investigación se produjo antes de que Peña presentara su renuncia al cargo. El titular del Ministerio Público remitió la denuncia contra el mandatario a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para que el equipo que ya trabaja en el caso Ueno también investigue las posibles responsabilidades del jefe del Ejecutivo en el presunto esquema de corrupción.

La ampliación de la denuncia fue presentada esta mañana por un grupo de legisladores y también incluye al ministro de Economía, Óscar Lovera; al titular de la Superintendencia de Bancos; a directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) y de Ueno Bank, así como a autoridades de distintas instituciones del Estado.

Los denunciantes relacionaron los señalamientos con la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank durante esta semana.

La investigación quedó a cargo del equipo integrado por la fiscal adjunta de Delitos Económicos, Nancy Salomón, quien fungirá como coordinadora, junto con los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta Dinamarca.

El escrito, de 42 páginas, fue presentado por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, además de los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken.

Los legisladores solicitaron al Ministerio Público que los nuevos hechos denunciados se incorporen a la causa penal que ya está en curso y que se conoce como el caso Ueno. En ese expediente hay 27 personas imputadas, entre ellas Miguel Vázquez, CEO y vicepresidente de Ueno Bank.

Por ahora, la fiscal adjunta Nancy Salomón analiza si los hechos y las personas señaladas en la nueva denuncia están relacionados con la investigación existente o si, por el contrario, se trata de posibles delitos independientes que requieren abrir una causa separada.

Si la Fiscalía determina que existe conexión entre ambos expedientes, los nuevos señalamientos podrán incorporarse a la investigación en marcha, que está bajo la coordinación de Salomón.

27 personas imputadas por el caso Ueno Bank

El mismo equipo fiscal presentó el miércoles una imputación contra 27 personas, encabezadas por Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de Ueno Bank. Los demás señalados también tienen vínculos con la entidad bancaria y con otras empresas relacionadas con el presunto esquema investigado.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien se encontraba de turno en la Oficina de Atención Permanente, admitió la imputación y procesó a los 27 señalados por el Ministerio Público.

De ese grupo, ocho directivos de Ueno Bank comparecieron esta mañana ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, durante las audiencias para determinar las medidas cautelares que deberán cumplir.

El magistrado deberá resolver si concede la prisión preventiva de Miguel Vázquez, como solicitó la Fiscalía, y si dispone el arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica para los otros siete directivos de la entidad financiera, que actualmente permanece intervenida.