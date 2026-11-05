Juicio contra los hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, será en 2028; revelan fechas clave

El juicio en Estados Unidos contra Miguel Treviño Morales, conocido como “Z-40”; su hermano Omar Treviño Morales, “Z-42”, y Alfredo Rangel Buendía, identificado como lugarteniente de Los Zetas, comenzará el próximo 5 de septiembre de 2028, de acuerdo con el calendario establecido por un juez de ese país.

Antes del inicio del proceso se llevarán a cabo distintas audiencias para definir los términos del caso que enfrentan los tres acusados por delitos relacionados con el narcotráfico.

Durante su última comparecencia ante la Corte de Distrito de Columbia, las autoridades dieron a conocer las fechas y etapas que deberán cumplirse en los próximos años, entre ellas la presentación de mociones, la entrega de grabaciones y la identificación de peritos y pruebas.

La primera fecha relevante será octubre de 2027, cuando se celebrará una audiencia en la que las partes podrán presentar sus mociones.

Posteriormente, el 5 de noviembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos deberá designar las grabaciones que pretende utilizar durante el juicio. La entrega de este material se realizará en un periodo que se extenderá hasta julio de 2028.

La defensa de Miguel Treviño Morales, Omar Treviño Morales y Alfredo Rangel Buendía tendrá la posibilidad de solicitar que se excluyan las intercepciones. Para ello, contará hasta el 5 de enero de 2028 para presentar el recurso correspondiente.

El calendario también establece que la Fiscalía deberá revelar la identidad de sus peritos el 31 de enero de 2028, mientras que la defensa tendrá como fecha límite el 6 de marzo del mismo año para dar a conocer a los especialistas que participarán en el proceso.

En julio de 2028, ambas partes deberán entregar sus respectivas listas de pruebas, antes de que el juicio comience formalmente el 5 de septiembre.

¿Quiénes el Z-40 y el Z-42?

Miguel Treviño Morales, “Z-40”, fue identificado como uno de los principales líderes del cártel de Los Zetas. Fue detenido en 2013 y permaneció recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, conocido como “CPS Chiapas”, así como en el penal de Puente Grande.

Su hermano, Omar Treviño Morales, “Z-42”, fue detenido el 15 de abril de 2015 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El tercer acusado es Alfredo Rangel Buendía, señalado como lugarteniente de la organización criminal.

Los tres enfrentarán el proceso ante una corte estadounidense por cargos vinculados con el narcotráfico.