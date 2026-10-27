Firman empresarios "Pacto Internacional en Seguridad Privada México – Colombia"

La iniciativa entre empresarios de seguridad privada de México y Colombia rindió frutos para crear y firmar el Pacto Internacional por la Defensa Operativa y Social - PADOS, cuyos objetivos son la capacitación compartida en ambos países, cruce de información sobre tendencias y novedades sectoriales e implementación de tecnología para todo lo relacionado con protección privada, escoltas, rastreo de mercancías en tránsito, ciberseguridad y consultoría, entre otros. Las organizaciones que encabezan este acuerdo son SAMAHE Consultoría en Prevención de Riesgos (México), Time Web, Seguicol, Asociación Empresarial Industriales MX, Universidad Autónoma del Estado de México y Sercopp Consulting & Services (Colombia).

Santiago Aguilera Gómez, director general de SAMAHE Consultoría en Prevención de Riesgos, comenta respecto al PADOS: "El objetivo de este acuerdo es transferir conocimientos técnicos de alto nivel y metodologías de prevención estratégica a la ciudadanía, fortaleciendo la resiliencia comunitaria frente a delitos de alto impacto y consolidando una alianza activa entre el sector privado y la sociedad para la protección del patrimonio, a través de capacitación constante y cruce de información en ambos países".

El PADOS es un frente internacional diseñado para neutralizar la sorpresa delictiva. Blindando el talento de las universidades, socios de negocio de México y Colombia, así como usuarios finales, asegurando las cadenas de valor de las industrias y desplegando la metodología de riesgo de las empresas de esta alianza, utilizando la tecnología del aliado Sercopp Consulting & Services.

La dinámica del PADOS será ejecutar un programa permanente de capacitación y certificación en gestión de riesgos, prevención del delito e inteligencia operativa, fortaleciendo los lazos de colaboración internacional e institucional entre la universidad, la industria y los especialistas de seguridad de México y el aliado de Colombia, cuya experiencia como país marca la pauta en materia de protección privada, sobre todo con la implementación de tecnología e inteligencia artificial.

En Colombia —agrega Héctor Fabio Blandón, director general de Sercopp Consulting & Services— la participación laboral de la seguridad privada, que casi toda es armada, constituye aproximadamente el 4 % del empleo formal en el país. El reto constante del sector es la implementación de las tecnológicas y su transformación digital, donde el capital humano es el primer eslabón en la cadena de valor de los clientes.

De acuerdo con Sercopp, en Colombia la incorporación de tecnología en controles de acceso con analítica de video, drones autónomos con cámaras de alta resolución, inspección de merma de inventarios, detección y control de temperatura, entre otras aplicaciones, son tendencias que ya llevan varios años en la industria. En México Sercopp proveerá al PADOS su plataforma SARI que está diseñada para que el personal operativo ejecute revisión en campo de instalaciones, recopile data o estadística criminal y del delito que afecta al entorno donde se ubican los servicios, y ponga en una escala de valor (mapa de calor) todos los riesgos de forma cualitativa. Adicional, la capacitación presencial del capital humano en ambos países, que se estima pueda ser inicialmente para más de 30 personas al cierre de 2026.