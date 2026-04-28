Famoso cazador millonario muere aplastado por elefantes

La muerte de Ernie Dosio, un empresario estadounidense conocido en círculos de caza mayor, desató conmoción internacional y reavivó el debate sobre los safaris de trofeo en África.

El hombre de 75 años murió tras ser atacado y pisoteado por una manada de elefantes durante una expedición privada en Gabón, donde había viajado para cazar un antílope raro en plena selva tropical.

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Dosio participaba en una costosa expedición valuada en alrededor de 40 mil dólares en la región de Lopé-Okanda, una extensa zona selvática del centro de Gabón reconocida por su biodiversidad. El objetivo del viaje era localizar al duiker de lomo amarillo, una esquiva especie de antílope de bosque muy buscada por algunos cazadores deportivos.

Dosio buscaba cazar un duiker de lomo amarillo, especie rara de antílope africano. Especial.

De acuerdo con versiones citadas por medios británicos y sudafricanos, el estadounidense avanzaba acompañado de un guía profesional cuando ambos se toparon de forma repentina con cinco elefantas y una cría ocultas entre la vegetación espesa.

El grupo apareció como si hubiera salido de la nada”, señalaron testigos citados por Daily Mail.

Las primeras reconstrucciones apuntan a que los animales reaccionaron al sentirse amenazados, especialmente por la presencia de la cría. Las elefantas cargaron de inmediato contra los dos hombres.

El guía, que portaba un rifle de gran calibre, fue lanzado varios metros y sufrió heridas severas. Además, perdió el arma entre la maleza durante el ataque.

Dosio no logró escapar. Según los reportes iniciales, cayó durante la embestida y fue aplastado por los animales. Murió en el lugar.

La empresa de safaris Collect Africa confirmó el fallecimiento de uno de sus clientes en una cacería ocurrida en Gabón.

Quién era Ernie Dosio y por qué su muerte generó polémica

Ernie Dosio era propietario de Pacific AgriLands, empresa vinculada al sector agrícola y vitivinícola en California. También era una figura conocida en asociaciones cinegéticas de Estados Unidos y participaba en eventos benéficos locales.

Amigos y conocidos lo describieron como un apasionado de la vida al aire libre, la pesca y la caza. En su residencia conservaba numerosos trofeos obtenidos durante décadas en distintos países.

Ernie cazaba desde niño y tenía trofeos de África y Estados Unidos”, declaró un conocido citado por Daily Mail.

Organizaciones animalistas cuestionaron nuevamente la legalidad de la caza deportiva en África. Especial.

Entre las especies que habría cazado a lo largo de su vida figuran elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes, leones y distintos tipos de ciervos.

Sin embargo, la noticia también provocó fuertes reacciones críticas en redes sociales y entre defensores de animales. Diversas organizaciones cuestionaron nuevamente la caza de trofeos, una práctica legal en algunos países africanos bajo licencias especiales, pero duramente rechazada por grupos conservacionistas.

Gabón alberga una de las mayores poblaciones de elefantes de bosque del planeta. Se estima que cerca del 60 por ciento de esta especie vive en ese país, donde amplias zonas de selva permanecen protegidas.

Expertos señalan que los elefantes, especialmente las hembras con crías, pueden reaccionar de forma extremadamente agresiva cuando perciben peligro cercano. En ambientes cerrados como la selva tropical, la visibilidad reducida incrementa el riesgo de encuentros repentinos.

La muerte de Dosio se suma a otros incidentes ocurridos en safaris africanos durante los últimos años, donde cazadores extranjeros han resultado heridos o muertos por animales salvajes.