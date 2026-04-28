Trump pondrá su foto en los pasaportes estadunidenses

La foto de Donald Trump aparecerá pronto en algunos pasaportes de Estados Unidos, en una edición limitada para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia que se celebra este año, confirmó el Departamento de Estado el martes.

Un artículo de Fox News, compartido por un portavoz del Departamento de Estado, mostró una imagen de Trump en el pasaporte superpuesta sobre la Declaración de Independencia, con su firma debajo.

Mientras Estados Unidos celebra su 250º aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir una cantidad limitada de pasaportes estadunidenses especialmente diseñados para conmemorar esta ocasión histórica", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Hay pocos precedentes modernos en el mundo, y menos aún en una democracia, de fotos de líderes en ejercicio que aparecen en los pasaportes, ya que la mayoría de los países prefieren representar imágenes históricas o de la naturaleza.

Los pasaportes estadunidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.

Desde que regresó al cargo en 2025, varios edificios gubernamentales en Washington han colocado pancartas con la imagen de Trump, que también impuso su nombre al Centro Kennedy de artes escénicas y al desmantelado Instituto de la Paz de Estados Unidos.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billete de dólar, en otro hecho sin precedentes.

El artículo de Fox News decía que los pasaportes con temática de Trump solo se expedirían en Washington y que dejarían de emitirse cuando se agotara su disponibilidad.

Contexto institucional y precedentes

La inclusión de la imagen de un presidente en funciones en documentos oficiales de identidad —como el pasaporte— no forma parte de la práctica histórica de Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Estado, el diseño de los pasaportes estadunidenses ha privilegiado, especialmente desde la renovación iniciada en 2007, elementos simbólicos de carácter histórico, cultural y geográfico, evitando referencias a figuras políticas contemporáneas para preservar una imagen institucional apartidista.

A nivel internacional, la presencia de líderes en documentos oficiales suele asociarse a sistemas monárquicos —como el Reino Unido o Canadá, donde aparece el monarca— o a regímenes con fuerte centralización del poder. En democracias presidenciales, esta práctica es poco común y, cuando existe, generalmente se limita a monedas o billetes con figuras históricas ya fallecidas.

El aniversario 250 y su marco oficial

El 250º aniversario de la Declaración de Independencia, que se conmemorará el 4 de julio de 2026, ha sido objeto de planificación federal desde administraciones anteriores. La iniciativa oficial, conocida como America250, coordina eventos, programas educativos y emisiones conmemorativas a nivel nacional. Sin embargo, hasta ahora, los anuncios públicos de este organismo han enfatizado una narrativa histórica amplia y no centrada en figuras políticas actuales.