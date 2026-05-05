Extranjero golpea brutalmente a trabajadora de hotel por no entrar en su habitación

Las imágenes de un hombre que agrede brutalmente a una mujer en la recepción de un hotel de Medellín han causado indignación en Colombia. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las cinco de la madrugada en el hotel Plaza Mayor 44.

En la grabación se observa a un hombre alto, barbado y de unos 40 años de edad, que llega a la recepción del hotel únicamente cubierto con una toalla. De manera violenta, emprende a golpes y patadas contra una mujer que intenta resguardarse detrás del mostrador.

El agresor incluso lanza objetos que estaban sobre la recepción, mostrando una actitud concentrada en su cometido. En medio del ataque, la toalla blanca cae al suelo, pero el sujeto la recoge y se retira del encuadre de la cámara de seguridad, presumiblemente para regresar a su habitación.

Identidad del agresor

Inicialmente se difundió la versión de que el atacante era un extranjero, lo que llevó a que se solicitara su expulsión del país por parte de Migración Colombia. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aclaró que se trata de un ciudadano colombiano.

“Este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales”, afirmó el mandatario.

La mujer agredida es empleada del establecimiento y, según el sitio Denuncias Antioquia, había subido a entregar ropa lavada al huésped. Ante la insistencia del hombre para que entrara a su habitación, ella se negó, lo que desencadenó la reacción violenta.

Otras versiones señalan que el agresor podría haber estado bajo los efectos de sustancias alucinógenas y que ya se habían presentado incidentes previos de maltrato contra el personal del hotel.

El alcalde Federico Gutiérrez rechazó categóricamente el hecho y expresó: “Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”.

Además, informó que la víctima presentó la denuncia correspondiente con acompañamiento de funcionarios de la administración y fue valorada por expertos del Instituto de Medicina Legal.