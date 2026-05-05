Emiratos Árabes Unidos interceptan misiles y drones iraníes en ataque aéreo

Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se encuentran actualmente respondiendo a una serie de ataques con misiles balísticos y drones provenientes de Irán. El Ministerio de Defensa confirmó que los sonidos escuchados en distintas áreas del país corresponden a la acción de los sistemas de defensa aérea, que han interceptado múltiples amenazas en las últimas horas.

El sistema de defensa aérea de los EAU está operando de manera continua para neutralizar misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Según el comunicado oficial, las fuerzas armadas han logrado interceptar varios proyectiles, garantizando la seguridad de la población y evitando daños mayores en zonas urbanas. La operación incluye el uso de radares avanzados y sistemas de intercepción capaces de detectar y destruir amenazas en pleno vuelo.

Sonidos reportados en distintas regiones

El Ministerio de Defensa explicó que los estruendos escuchados en diferentes puntos del país son consecuencia directa de las operaciones de defensa. Estos ruidos corresponden al impacto de los sistemas antimisiles contra los proyectiles y drones que intentaban ingresar al espacio aéreo emiratí.

La relación entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos se ha visto marcada por disputas geopolíticas y acusaciones de apoyo a grupos armados en la región. La ofensiva con UAV y misiles balísticos refuerza la percepción de una escalada en el conflicto, con implicaciones directas para la seguridad regional y global.

El sistema de defensa aérea de los EAU es considerado uno de los más avanzados de la región, diseñado para responder a amenazas de alta velocidad y gran alcance.

La capacidad de interceptar misiles balísticos y drones es clave para proteger infraestructuras críticas, como aeropuertos, puertos marítimos y centros urbanos. La respuesta inmediata demuestra la preparación del país frente a ataques sorpresivos.