18 personas heridas tras explosión de dos bombas cerca del hotel donde se aloja Macron en Damasco

Al menos 18 personas resultaron heridas este martes tras el estallido de dos artefactos explosivos en la capital siria, según confirmaron las autoridades. El incidente ocurrió en las inmediaciones del Ministerio de Turismo, mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encontraba alojado en un hotel cercano como parte de su visita oficial al país.

El Ministerio del Interior sirio informó que entre los heridos se encuentran cuatro policías. Las investigaciones preliminares señalan que uno de los explosivos estaba colocado dentro de un vehículo estacionado y el otro en una papelera. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría.

Las explosiones se registraron fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, por lo que no representaron una amenaza directa para su alojamiento ni para el desarrollo de la visita oficial.

Macron publicó un mensaje en redes sociales en el que evitó referirse directamente a las detonaciones y aseguró que su visita continúa según lo previsto.

Nada puede sofocar las aspiraciones de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida”.

Las explosiones se produjeron horas después de que Macron llegara al Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente de transición, Ahmed al Shara. REUTERS

El portavoz del Ministerio del Interior, Nurredín al Baba, declaró que el incidente tiene “una dimensión más política y mediática que un impacto a nivel de seguridad”. El ministro Anas Jatab acudió al lugar de los hechos, supervisó el despliegue de seguridad y posteriormente visitó a los heridos en un hospital.

Las explosiones se produjeron horas después de que Macron llegara al Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente de transición, Ahmed al Shara. Es la primera vez que un jefe de Estado de la Unión Europea viaja a Siria desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, tras la ofensiva de yihadistas y rebeldes.