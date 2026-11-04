XXX Cumbre Iberoamericana inicia en Madrid entre ausencias y tensiones diplomáticas

En una España que aún le guarda luto a sus 69 víctimas del trenazo ocurrido hace una semana en Urda, Toledo, entre ellas el mexicano Fernando Calvillo, cuyos restos próximamente serán repatriados a Aguascalientes, se congregan a partir de hoy jefes de Estado o sus representantes de 22 países para la XXX Cumbre de Iberoamérica.

La inauguración sera encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia esta tarde en el Teatro Real, a unos pasos del Palacio Real, donde más tarde la pareja real encabezará la cena de honor y mañana las sesiones plenarias.

Por México asiste, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien desde su llegada ha sostenido una serie de reuniones con sus homólogos de otros países, entre ellos el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira y hoy por la mañana con el ministro español José Manuel Albares.

Conversamos con la cercanía y confianza de siempre sobre el excelente momento que viven las relaciones entre México y España"

Destacamos la buena sintonía entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Sánchez, que impulsa una agenda constructiva y de resultados. México y España seguirán fortaleciendo esta amistad fraterna y el diálogo que nos une”, destacó el canciller mexicano.

En tanto, el ministro Albares subrayó la relación bilateral.

España y México hemos reforzado en el último año nuestras relaciones políticas, económicas y culturales en beneficio de nuestros pueblos hermanos”

A la cita en Madrid hay ausencias importantes, además de la presidenta mexicana no llegará el mandatario de Brasil, Lula da Silva, pese a su reciente triunfo electoral, ni el de Colombia, Nicaragua, Venezuela, Perú y Cuba, entre otros.

Los que sí confirmaron y están presentes son los presidentes de Chile, José Antonio Kast, el uruguayo Yamandú Orsi, y el guatemalteco Bernardo Arévalo. Así como la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, que ya han sido recibidos por el monarca español.

Otro que también confirmó fue Javier Milei de Argentina quien se encontrará cara a cara en este cónclave con Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español a quien durante su reciente visita a esta capital española llamó “impresentable dictador”.

También estará presente Antonio Guterres, secretario general de la ONU en su última participación en estas cumbres luego que concluirá su encargo en Naciones Unidas el último día de este año.

Previo a la cumbre internacional, las autoridades españolas concluyeron esta madrugada el desalojo, limpieza y posterior operativo de seguridad en torno a Puerta del Sol para evitar una nueva acampada, esta última que duró 38 días en demanda a un ordenamiento a la vivienda de alquiler.

Este próximo sábado 7 se cumple un mes de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que luego de que fuera desalojada de su piso, se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda y la problemática de los alquileres de renta antigua.