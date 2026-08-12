Servicio Secreto cambió de avión a Trump ante "una amenaza creíble de misil"

Por Humeyra Pamuk

Una amenaza de que el Air Force One pudiera ser blanco de un misil llevó al Servicio Secreto a trasladar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un avión gubernamental sin distintivos durante un viaje a Turquía el mes pasado, declaró el miércoles una persona conocedora de la situación.

La amenaza surgió el último día de la visita de Trump a Ankara con motivo de la cumbre de la OTAN, en un contexto de tensiones crecientes con Irán, según la fuente. El Servicio Secreto consideró que la amenaza era creíble e inminente, lo que motivó una operación extraordinaria para ocultar los movimientos del mandatario.

La fuente se negó a revelar de dónde procedía la información de inteligencia.

Trump y un pequeño grupo de asesores utilizaron un camión de catering para cambiar de forma discreta a un jet C-32A más pequeño y anónimo para el vuelo de salida de Turquía el 8 de julio, mientras que el Air Force One partió cargado con funcionarios de alto rango del gobierno federal, personal de la Casa Blanca y la prensa, según la fuente.

El mandatario dijo el martes a periodistas que realizó el cambio siguiendo instrucciones del Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial. Voló desde Ankara hasta una escala para repostar en Reino Unido sin incidentes.

De hecho, creo que el avión en el que volé corría un mayor riesgo", declaró Trump a periodistas, sin aportar pruebas. "Creo que corría un mayor riesgo porque ese sería el avión al que, en mi opinión, tendrían más probabilidades de atacar".

The Washington Post fue el primero en dar a conocer los detalles de la operación esta semana, más de un mes después de que se llevara a cabo. The New York Times informó que las autoridades estadunidenses se alarmaron al descubrir que los iraníes sabían dónde se alojaba Trump en Ankara, incluida la planta exacta de su hotel.

A bordo del Air Force One viajaron el secretario de Estado, Marco Rubio —quien, según la fuente, fue informado de la maniobra—; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y otros asesores, además del habitual grupo de prensa de 13 personas, entre las que había un corresponsal y un fotógrafo de Reuters.