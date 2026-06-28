EU e Irán frenan ataques y reabren el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán acordaron suspender sus ataques y prevén continuar las conversaciones, pese a la reciente reanudación de las hostilidades, informó la noche del domingo un funcionario estadunidense a la AFP.

Ambos países han intercambiado ataques en días recientes, pese a haber alcanzado el 17 de junio un frágil memorándum de entendimiento (MDE) para poner fin al conflicto. La guerra comenzó a finales de febrero e interrumpió el tránsito por un paso marítimo estratégico.

Como parte del acuerdo, Teherán se comprometió a garantizar el paso seguro de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. A cambio, Washington acordó levantar el bloqueo a puertos iraníes.

"Las conversaciones técnicas están programadas para continuar sobre todas las áreas del MDE", dijo el funcionario estadunidense en un correo electrónico enviado a la AFP. "Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán moverse libremente".

El funcionario no precisó la fecha ni el lugar de las conversaciones, aunque dos funcionarios estadunidenses y una tercera fuente señalaron a Axios y CNN que se reanudarían el martes en Catar.

El presidente estadunidense, Donald Trump, reiteró sus amenazas de recurrir a acciones militares si continúan los ataques iraníes. El sábado afirmó que Irán "dejaría de existir" si Estados Unidos se ve "obligado" a reanudar la guerra.

Desde la firma del acuerdo, mediado por Pakistán, Estados Unidos e Irán han realizado ataques recíprocos y se han acusado mutuamente de violar el alto al fuego.

La escalada más reciente ocurrió la madrugada del domingo, cuando el Ejército de Estados Unidos informó que atacó 10 objetivos militares iraníes en respuesta a la "continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial".