Sismos en Venezuela suman mil 450 muertos; tras la tragedia hay robos y saqueos

De un pequeño abasto no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por el doble sismo en Venezuela.

Las denuncias abundan en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas y convertido en una gran montaña de escombros.

En un video en redes sociales, un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada; en otros se ven también cajas similares sobre techos de autos o en motos.

También circulan en las redes acusaciones contra policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.

La sucursal de una importante cadena de farmacias fue desvalijada, al igual que supermercados y otros comercios. Es una situación que algunos atribuyen al llamado "turismo de la desgracia" y otros al hambre y necesidad que se crean al perderlo todo en un país en crisis crónica.

¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?", lamenta María Esther Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes chinos, todos saqueados. "No dejaron ni el papel de las paredes", resume. "Se llevaron hasta los cables".

Allí al lado un señor se murió, era un señor chino, pasaban por encima del muerto para saquear, eso era un automercado", lamenta.

Una periodista de AFP constató saqueos desde el jueves en La Guaira.

Jenifer Mayora, 34 años, alega que "las cosas que se han agarrado es porque los dueños de las bodegas nos han dado el privilegio de agarrar".

Se queja de la poca ayuda que ha recibido de las autoridades. "Tengo rato esperando que me den una colchoneta para que mis hijos puedan dormir", indicó.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó mil 450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Reclaman no solo en las labores de rescate en La Guaira sino en el mantenimiento de la seguridad y la atención con comida, agua, medicinas.

El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a un salvoconducto que hay que tramitar con los militares en Caracas.

- "Nos robaron todo" -

Las casas tampoco se salvaron. "Aquí no hay nada", dice a la AFP Zulay de Carvajal, de 72 años. "Nos robaron todo, la ropa... zapatos, corotos (utensilios), ollas, tazas, vasos".

Encontramos un desastre", completa su hijo, Gregory Carvajal, de 37 años. "Nosotros estábamos sacando personas que estaban muertas y en ese momento estaban saqueando, la gente estaba loca, saqueando, llevándose todo".

En otro barrio de La Guaira, lo mismo. Un hombre encontró a un grupo que trataba de desatascar un camión en una casa para llevárselo.

Hay personas que extraen combustible de los carros tapiados; otros que se hacen pasar por bomberos. Hay denuncias de todo tipo.

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que expulsa de su casa a un militar y otro funcionario que encuentra esculcando.

Siguen sacando vainas (cosas), no aguanto", protesta la persona que graba con su teléfono.

Los funcionarios le dicen que solo comprobaban si había gente. "Fuera, fuera, que me han saqueado todo".

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

Y esa época "también hubo el fenómeno de la delincuencia", explica Marino Alvarado, excoordinador de la ONG de derechos humanos Provea.

No es extraño que nos podamos conseguir con tres situaciones que también se vivieron en el deslave", añade. "La delincuencia; dos, el abuso policial que ya empieza a ser denunciado; y tres, funcionarios policiales o militares participando también del saqueo".

Después de que una de las sucursales de la cadena farmacéutica Farmatodo fue saqueada en La Guaira, la empresa limpió el local con ayuda de la comunidad. Ahora funciona ahí una clínica de atención primaria.