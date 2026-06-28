Ejército de EU llega a Venezuela tras sismos; reabre aeropuerto y puerto

Personal militar estadunidense llegó a Venezuela, afectada por dos terremotos, para ampliar la capacidad del aeropuerto y reabrir un puerto marítimo clave para las labores de ayuda, informó este domingo el Comando Sur de Estados Unidos.

Un equipo de unos 100 aviadores con experiencia en gestión aeroportuaria llegó para asistir a las autoridades locales a "aumentar el flujo vital de tráfico aéreo de llegada y salida", indicó el Comando Sur en un comunicado.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a Caracas, fue parcialmente reabierto el sábado, después de sufrir daños por los dos terremotos registrados el miércoles a lo largo de la costa norte del país.

También se prevé la llegada de alrededor de 130 infantes de Marina a la ciudad portuaria de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos, para "abrir el puerto, de modo que los suministros y equipos tan necesarios puedan llegar por mar a las zonas más afectadas de Venezuela".

La cifra de muertos por el desastre asciende a mil 450, mientras decenas de miles de personas permanecen desaparecidas y continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Marineros e infantes de Marina del USS Fort Lauderdale entregaron suministros en el puerto de La Guaira este domingo, agregó el Comando Sur.

El Ejército de Estados Unidos también desplegó varias aeronaves y helicópteros para apoyar las labores de rescate.

Un avión de carga Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines han sido utilizados para transportar personal, equipo y suministros.

Además, helicópteros UH-1Y Venom de la Marina realizan vuelos de reconocimiento sobre las zonas afectadas por los terremotos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya envió un equipo de respuesta a desastres integrado por más de 250 personas.