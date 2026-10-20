EU condiciona su apoyo financiero a Argentina después de 2027: debe seguir "hacia la derecha"

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo este martes que la gestión de Donald Trump mantendrá el apoyo financiero al gobierno de Javier Milei para proyectos de inversión más allá de 2027 si el país va “hacia la derecha”.

“Estamos evaluando otros proyectos que podrían movilizar hasta 20 mil millones de dólares, y esto no termina ahí. Estamos listos para seguir financiando desde Estados Unidos más allá del 2027 si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás”, dijo el diplomático en un encuentro ante empresarios en Neuquén, en el sur del país.

La cifra casi triplica el paquete de 7 mil millones de dólares acordado en septiembre para proyectos de infraestructura dentro de la iniciativa “Corredor Andes-Atlántico”, enfocada, aunque no de forma exclusiva, en el desarrollo de Vaca Muerta, un enorme yacimiento de hidrocarburos no convencionales.

Según el portal MDZ, los recursos fluirían por el Eximbank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Estado. Lamelas dijo que 6 mil millones del paquete del Eximbank irían a YPF.

“Y esa plata va a estar lista hasta el 2027. Y vamos a ver lo que pasa después”, dijo Lamelas, en referencia a las elecciones presidenciales de la segunda mitad del año próximo, en las que Milei ya anunció que buscará la reelección.

“Estamos apoyando a este gobierno, al gobierno de Milei y al pueblo argentino si van en el rumbo correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, agregó.

“Pusimos el número de 2027, porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno”, afirmó también el embajador, según MDZ.

El embajador no precisó en qué plazos y a qué proyectos se destinarán esos fondos. MDZ recordó que antes de las legislativas de 2025, Trump ya había atado su respaldo financiero al resultado de esa votación.

El canciller Pablo Quirno firmó además un protocolo del acuerdo de comercio e inversión con Washington, que ahora pasa al Congreso. Quirno lo vinculó con los fondos del Eximbank y las líneas de la DFC.

El Corredor Andes-Atlántico y el marco “US-Argentina Build the Future” se presentaron en Nueva York en septiembre para financiar infraestructura.

Milei es uno de los aliados de Trump en América Latina. Tras la primera vuelta en Brasil, escribió que los mercados celebran cuando un candidato de izquierda pierde ante uno de derecha, según Infobae. El mandatario estadunidense retribuyó ese apoyo hace un año, cuando firmó un intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares entre Buenos Aires y el Departamento del Tesoro.

Ese dinero ayudó a aquietar turbulencias cambiarias cuando el presidente sudamericano enfrentaba unas decisivas elecciones legislativas. El partido de Milei ganó esos comicios y consiguió un importante peso legislativo para avanzar con sus reformas.