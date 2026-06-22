Un ecuatoriano y una ucraniana en la guerra: la historia de Darina y Javier

Javier Donoso llegó a Ucrania hace más de una década. Quiteño de origen, encontró en Kyiv primero un trabajo, como representante y tutor de estudiantes latinoamericanos que venían a hacer sus carreras universitarias en Ucrania, y luego encontró algo más: un hogar, una familia y una causa.

Fue precisamente a través de esa labor en el mundo universitario donde conoció a Darina Tkachenko. Ella trabajaba como experta en Educación Internacional. Él gestionaba el puente entre Latinoamérica y las universidades ucranianas. El idioma común era el español, y la conexión fue inmediata.

Lo que vino después no necesita dramatización: se casaron, formaron una familia, y cuando Rusia lanzó su invasiónel 24 de febrero de 2022, Javier Donoso no tomó el primer vuelo de salida. Se quedó.

Javier Donoso UATV en Español

Darina Tkachenko: ucraniana con alma latinoamericana

Darina no es solo ucraniana. Su historia personal es, en sí misma, un puente entre continentes. Su padre es argentino, más precisamente tucumano, y su madre es ucraniana. Creció entre dos mundos: vivió alrededor de ocho años en la provincia de Tucumán, en Argentina, y también pasó tiempo en Ecuador antes de regresar definitivamente a Kyiv.

El resultado es una mujer que habla un español tan fluido y con tal tonada rioplatense que los periodistas argentinos que la entrevistaron en los primeros días de la invasión no podían creer que estuviera llamando desde un refugio antibombas en el metro de Kyiv.

Filóloga especialista en lengua española y docente, Darina encontró en el periodismo el vehículo para sus dos grandes compromisos: su idioma adoptado y su país de origen. Hoy es una de las voces más reconocidas de UATV en Español, donde aparece regularmente como analista y corresponsal en programas informativos de toda América Latina.

Darina Tkachenko UATV en Español

UATV en Español: informar desde la guerra cuando callar sería más sencillo

UATV en Español es el canal de televisión internacional ucraniano en lengua castellana. Su misión declarada es "contrarrestar la desinformación rusa en el mundo hispanohablante, proporcionando información objetiva sobre el conflicto, los avances militares, la resistencia ucraniana y la historia del país".

Desde el inicio de la invasión a gran escala, el canal ha operado bajo condiciones extraordinarias. Las instalaciones del canal en Kyiv han sufrido afectaciones directas como consecuencia de ataques rusos a la capital. En febrero de 2025, un ataque combinado impactó varias instalaciones del canal, obligando al equipo a operar en condiciones precarias y, en varios momentos, a relocalizarse para continuar transmitiendo.

El canal siguió al aire. Javier Donoso es una de las caras más reconocibles de esa continuidad: desde el set con el mapa del mundo iluminado al fondo, o desde el interior de un autobús en movimiento, ha mantenido una presencia constante informando en español sobre la guerra.

La rebeldía de amarse en medio del conflicto

El video que acompaña este artículo lo resume en 70 segundos: escenas del set de UATV con los cables aún en el suelo después del último ataque, Javier en el transporte público de Kyiv con el frío de enero pegado en la cara, Darina en maquillaje antes de salir al aire, los dos siempre hombro a hombro.

No es heroísmo. Se trata de algo más cotidiano y más difícil: la decisión diaria de quedarse. Javier podría haber regresado a Ecuador. Darina podría haberse quedado en Barcelona, donde estuvo refugiada en los primeros meses de la invasión antes de regresar a Kyiv. Eligieron volver. Eligieron quedarse. Y eligieron contarlo.

Darina y Javier en transporte público de Kyiv ILona Dluzhynska

Una fuente de información que hace falta en el mundo hispanohablante

En un ecosistema mediático saturado de desinformación sobre Ucrania, con narrativas que circulan con facilidad en español a través de redes sociales y canales de YouTube, UATV en Español representa uno de los pocos contrapesos directos desde Kyiv.

El canal ha tenido que cambiar de sede. Ha sufrido ataques. Ha operado con las sirenas antiaéreas como banda sonora de sus transmisiones en vivo. Y aun así, sigue informando. Darina Tkachenko y Javier Donoso son el rostro humano de esa apuesta.

Una periodista ucraniana con alma argentina y un periodista ecuatoriano con raíces plantadas en la capital ucraniana. Una power couple intercultural que eligió la información como su frente de batalla.