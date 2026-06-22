Trágica ola de calor en Francia deja al menos 18 muertos y temperaturas récord

Una implacable ola de calor está azotando a Europa, provocando alertas rojas, el cierre de colegios y trágicas pérdidas humanas. Hasta el momento, se reporta el fallecimiento de al menos 18 personas en Francia, en medio de un fenómeno meteorológico extremo que continúa batiendo récords históricos de temperatura.

Alerta roja por temperaturas extremas en Europa

El calor asfixiante ha obligado a las autoridades francesas a cerrar escuelas y modificar horarios para proteger a la población. La agencia meteorológica Météo France ha puesto a 49 departamentos bajo alerta roja, la máxima advertencia por temperaturas peligrosas.

Decenas de personas se congregan en las orillas del río Sena al atardecer, intentando escapar del aire sofocante que azota la capital francesa. Reuters

Algunos de los registros más alarmantes de esta semana incluyen:

Burdeos (Francia): Alcanzó los 41.9 °C , sofocando la región suroeste del país.

Alcanzó los , sofocando la región suroeste del país. San Sebastián (España): Se prevé que los termómetros llegarán los 40 °C , más del doble del promedio histórico para un 22 de junio, de acuerdo con el Reuters Climate Monitor .

Se prevé que los termómetros llegarán los , más del doble del promedio histórico para un 22 de junio, de acuerdo con el . Reino Unido: Los meteorólogos británicos advierten que sus propios récords de junio están a punto de romperse.

Tragedias humanas: Muertes por insolación y ahogamientos

El saldo mortal de esta ola de calor ha sido devastador. Entre las víctimas se encuentran casos trágicos que han conmocionado al país:

Los peatones en Nantes recurren a paraguas y sombrillas como escudos improvisados para transitar por las vías comerciales sin sufrir insolación. Reuters

Niños mueren en un vehículo

En Carpentras, al sureste de Francia, los servicios de emergencia no lograron reanimar a dos pequeños de tan solo 2 y 4 años. Su madre los encontró inconscientes dentro del automóvil familiar, el cual estaba estacionado bajo el sol frente a su domicilio.

Adultos mayores vulnerables

En la región de Burdeos, la funcionaria local Sophie Brocas confirmó la muerte de tres personas de entre 80 y 95 años, cuyo estado de salud colapsó a causa de las temperaturas extremas durante el fin de semana.

Las terrazas de la ciudad recogen sus mesas y sillas ante la falta de clientela; el calor extremo mantiene a locales y turistas refugiados en interiores. Reuters

El peligro silencioso del agua

En el intento de refrescarse, los accidentes en cuerpos de agua se han disparado. Jérôme Boulanger, portavoz de la Seguridad Civil francesa, hizo un llamado urgente: "Naden solo en lugares vigilados".

Entre el domingo y el lunes, 13 personas murieron ahogadas.

Las estadísticas son alarmantes: las muertes por ahogamiento aumentaron un 172% en Francia durante las olas de calor del año pasado.

La desesperación por el calor lleva a niños y adultos a utilizar las fuentes monumentales de la capital como improvisadas piscinas públicas. Reuters

¿Por qué hace tanto calor? La ciencia detrás del "bloqueo Omega"

Este asfixiante clima no es casualidad. Clair Barnes, investigadora del Imperial College de Londres especializada en fenómenos meteorológicos extremos, explica que gran parte de Europa está bajo los efectos de un "bloqueo Omega".

Este fenómeno atmosférico adopta la forma de la letra griega (Ω) y se caracteriza por tener:

Una masa de aire extremadamente caliente estancada en el centro. Corrientes de aire más fresco atrapadas a ambos lados.

La sombra proporcionada por los puentes sobre el río Sena se ha convertido en el refugio más codiciado por los transeúntes frente a la implacable ola de calor. Reuters

"Está atrayendo aire cálido desde el norte de África, desde el Sáhara. Se desplaza muy lentamente, lo que significa que prácticamente no hay viento ni brisa que nos dé un respiro", detalló Barnes.

El cambio climático como catalizador

Un informe reciente de la Organización Meteorológica Mundial reveló una realidad preocupante: Europa se está calentando a un ritmo que supera el doble del promedio global. A medida que avanza el cambio climático, fenómenos como el "bloqueo Omega" se vuelven más intensos, elevando las temperaturas y alterando los ciclos de precipitación en todo el continente.

Con información de Reuters