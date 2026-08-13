Rayo impacta prisión en Ohio; 16 reclusos hospitalizados, uno en estado crítico

Un rayo que cayó en el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, a unos 48 kilómetros al suroeste de Cleveland, provocó que 16 presos fueran hospitalizados la madrugada del miércoles 12 de agosto. El impacto ocurrió justo cuando los internos regresaban de su cena.

De acuerdo con el comunicado del centro penitenciario, uno de los afectados fue trasladado de emergencia en helicóptero a un hospital, mientras los demás recibieron atención médica en centros externos.

Por la tarde, las autoridades penitenciarias informaron que nueve de los internos ya habían regresado a prisión tras ser atendidos. Sin embargo, uno permanece en estado crítico y otros seis continúan hospitalizados en condición estable, sin que su vida corra riesgo.

“Nueve de los reclusos que fueron trasladados anoche a un hospital externo para recibir tratamiento han regresado al centro penitenciario. Siete personas permanecen hospitalizadas: una en estado grave y seis en estado estable, sin riesgo para su vida”, señaló el comunicado oficial.

En la zona se mantenía vigente una alerta por tormentas eléctricas severas durante la tarde y noche del 11 de agosto, con ráfagas de viento superiores a 60 millas por hora entre los principales riesgos.

Según datos oficiales, en Estados Unidos se registran alrededor de 37 millones de rayos cada año, que afectan en promedio a unas 400 personas. Aunque cerca del 90% de quienes son alcanzados sobreviven, entre 2006 y 2025 se contabilizaron 517 muertes relacionadas con rayos en el país.