Pereira: zona comercial en ruinas por terremoto en Colombia

Lo que antes estaba lleno de negocios de ropa, zapatos y tecnología, hoy parece una zona comercial fantasma. IMAGEN NOTICIAS DE LA NOCHE visitó uno de los municipios más afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia el lunes pasado. La Policía Nacional informó que han encontrado 85 muertos, 45 personas están desaparecidas y 59 edificios tienen daños estructurales importantes.

Dos de ellos están en el centro del municipio, cerca del Parque La Libertad, que ahora es un campamento improvisado de vecinos que perdieron su patrimonio. Enfrente de este sitio hay un montón de escombros que hasta hace tres días eran un edificio de departamentos de cuatro pisos. Paramédicos de la Cruz Roja Colombiana y del cuerpo de bomberos han rescatado seis cadáveres. Trabajan día y noche con la esperanza de hallar a más personas bajo los escombros.

Aproximadamente a 30 metros de ese punto está lo que quedó del Hotel Dibeni. Era un edificio de cinco pisos; la planta baja funcionaba como centro comercial. Hoy está en ruinas. Jisleni Bedolla, auxiliar de la Policía Nacional, trabaja en esta zona desde las 4 de la mañana y hasta que amanece. Para ella, esta labor es 24/7: “La ciudad está muy grave, casi todo el Eje Cafetero. Acá la mayoría, casi todas las cuadras, casi todo es zona de derrumbe, casi nada se puede rescatar”.

La oficial señaló que, tan solo en este edificio, han encontrado seis cadáveres, pero existe la posibilidad de que haya entre cuatro y 10 cuerpos aún bajo los escombros.

Mientras algunas calles están en completa oscuridad, hay otras que solo se iluminan por las luces de las grúas de los equipos de rescate y los pocos negocios que no sufrieron tantas afectaciones.

ESTUDIANTES MEXICANOS EVACUADOS

Treinta mexicanos fueron evacuados en el mismo avión de la Sedena que trajo ayuda humanitaria de México hasta Colombia. Platicamos con tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche que estudian Educación Física en la Universidad Tecnológica de Pereira.

Llevaban apenas tres meses y esperaban regresar hasta agosto del próximo año. Sin embargo, la residencia en la que vivían sufrió daños estructurales, por lo que fueron desalojados. Amelca Segura, uno de los jóvenes afectados, cuenta que nunca había vivido algo así en su vida: “Estábamos durmiendo, vivíamos en un quinto piso, empezamos a sentir que estaba temblando, se sacudía todo y el edificio se tambaleaba”.

Aún no saben qué pasará con sus estudios.