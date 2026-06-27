Estados Unidos lanza nueva oleada de ataques contra Irán; tregua se tambalea

El Comando Central de Estados Unidos realizó nuevos ataques de Estados Unidos contra objetivos militares en Irán en respuesta al ataque un buque en el estrecho de Ormuz. De acuerdo a fuentes no oficiales, los impactos se habrían registrado en la isla de Sirik, en Hormozgán.

Fuentes militares, informaron que el nuevo bombardeo estadunidense es en represalia por el ataque iraní contra un buque petrolero con bandera de Panamá que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz.

La fuerza aérea estadounidense llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

Desde ayer, el intercambio de ataques hace peligrar cese al fuego firmado por EU e Irán este mes.

Acusaciones cruzadas

Horas antes del ataque estadunidense, Irán acusó a Estados Unidos de "violación flagrante" del protocolo de acuerdo concluido para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos estadounidenses en su territorio que provocaron una represalia de Teherán.

El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio de petróleo y gas mundial, justo cuando ambas partes han entrado en una fase de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final.

Los bombardeos estadounidenses del viernes, los primeros conocidos desde la firma del protocolo de acuerdo el 17 de junio, se produjeron tras "el ataque del día anterior contra un buque comercial que transitaba por el estrecho", según el ejército estadounidense, que afirmó haber "atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones y emplazamientos de radares costeros en Irán".

Teherán denunció una "violación flagrante" de "la Carta de las Naciones Unidas" y "del protocolo de acuerdo".

Y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región. "Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia", advirtieron.

En el Golfo, Baréin anunció haber sido objetivo de varios drones iraníes, y acusó a Teherán de "saboteo de los esfuerzos de paz".

Por otro lado, un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz, informó la agencia marítima británica UKMTO, según la cual "la tripulación está sana y salva".