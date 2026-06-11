Desalojan el Pentágono por incidente con materiales peligrosos

El servicio de bomberos y rescate del condado de Arlington informó que investigaba un incidente con materiales peligrosos en el Pentágono, lo que llevó al cierre parcial del edificio y a la evacuación de varias plantas.

Según reportó CNN, los equipos de emergencia ingresaron con máscaras antigás y trajes de protección química, mientras se aplicaban protocolos de seguridad.

Medidas de precaución

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó en un correo electrónico que los sistemas de seguridad del edificio detectaron un problema de calidad del aire, lo que obligó a tomar medidas preventivas:

El Pentágono cuenta con sistemas sofisticados para garantizar la seguridad del edificio y sus ocupantes. Estos sistemas han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su gravedad”

Parnell añadió que el Departamento aplicó los protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento en la zona afectada, mientras los equipos de respuesta permanecen desplegados para apoyar a los ocupantes.

Áreas afectadas

De acuerdo con CNN, los pisos del segundo al quinto, así como algunos pasillos, fueron cerrados mientras se realizaban las inspecciones.

El Pentágono, considerado uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo, es también un símbolo de seguridad nacional estadounidense. Fue atacado durante los atentados de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, lo que lo convirtió en un lugar de alta sensibilidad para cualquier incidente de seguridad.