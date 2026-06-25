Buque mercante denuncia ataque en el estrecho de Ormuz

Un buque de carga denunció un presunto ataque mientras intentaba atravesar el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Omán, informó la agencia de la Armada británica UKMTO.

La Organización Marítima Internacional de la ONU está ayudando actualmente a los buques a salir del golfo Pérsico, donde cientos de ellos han quedado varados desde que comenzó la guerra en Irán a finales de febrero.

El buque informó que había sido alcanzado en su costado de estribor por un proyectil a 7,5 millas náuticas al sureste del puerto de Dahit, en Omán, según la UKMTO.

Otra fuente de seguridad marítima señaló que es probable que el buque fuera blanco de un dron, aunque aún no está claro quién llevó a cabo el ataque.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el jueves que el paso seguro por el estrecho solo sería posible a través de las rutas designadas por Irán, y añadió que tomaría medidas contra los buques que no cumplieran con ello.

Si Irán amenaza o bloquea a los barcos en el estrecho, entonces tendremos un problema", dijo antes del incidente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha estado de gira por el golfo Pérsico esta semana.

El buque afectado fue el portacontenedores Ever Lovely, con bandera de Singapur, según el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard y tres fuentes de seguridad marítima.

El incidente se consideró un ataque según las evaluaciones iniciales, informó la empresa británica de seguridad marítima Ambrey.

El impacto causó daños en el puente de mando del buque, pero no hubo víctimas ni repercusiones medioambientales, según la UKMTO, que añadió que las autoridades están investigando el incidente y aconsejan a los buques que naveguen con precaución.

No fue posible contactar de inmediato con el armador del buque, la empresa taiwanesa Evergreen, para recabar sus comentarios.

Sube petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 2% después del supuesto ataque al buque de carga , lo que desató preocupación sobre cuánto tiempo podría tardar el flujo de petróleo en Oriente Medio en volver a los niveles anteriores a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

A primera hora de la sesión, los futuros del crudo caían a sus niveles más bajos desde el 27 de febrero, el día antes de que comenzara la guerra, mientras que los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz alcanzaron su máximo desde el inicio del conflicto.

Los futuros del Brent subían 1.75 dólares, o un 2.37%, an 75.49 dólares el barril, mientras que los del crudo estadounidense West Texas Intermediate cerraron con un alza de 1.58 dólares, o un 2.25%, a 71.92 dólares.

Los tanques de almacenamiento de todo el Golfo están llenos entre un 50% y un 60%, por lo que, si el tráfico de petroleros por el estrecho no repunta a corto plazo, los productores tendrán que reducir la producción, y la recuperación total se trasladará al año que viene", dijeron en un informe analistas de la consultora Rystad Energy.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra ha permitido la reanudación del tráfico por el estrecho, que Irán había bloqueado en la práctica.