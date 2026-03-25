España intercepta más de 22 mil dosis de metanfetamina provenientes de México y EU

La Guardia Civil de España, en coordinación con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), desarticuló una ruta de envío de droga que operaba desde México y Estados Unidos, evitando la entrada de más de 22 mil dosis de metanfetamina en la ciudad de Logroño (La Rioja).

La operación, denominada “Vindemia”, culminó con la detención de un hombre de 43 años, de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España, quien había establecido en Logroño su base de operaciones. El detenido recibía paquetes postales desde Norteamérica con metanfetamina de alta pureza oculta en su interior.

En total se incautaron 5 mil 590 kilogramos de metanfetamina, una de las mayores incautaciones registradas en la capital riojana. Una vez adulterada, esta cantidad habría permitido obtener 22 mil 360 dosis, valoradas en 258,258 euros, destinadas principalmente a pequeños traficantes y consumidores locales.

Los análisis realizados en Estados Unidos confirmaron que el paquete contenía metanfetamina, por lo que el Juzgado de Instrucción de Madrid autorizó la circulación y entrega vigilada del envío.

Tras la recepción del paquete por una empresa de reparto, los agentes desplegaron dispositivos de control en Logroño. Después de más de 72 horas de vigilancia, se procedió a la detención de la persona que firmó la entrega y se hizo cargo del paquete.

Posteriormente, el cargamento fue abierto en presencia de la autoridad judicial, verificándose que contenía seis bloques de metanfetamina con un peso total de 5,590 kilogramos. El detenido fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.

Ruta de operación de los cárteles mexicanos en España

Investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil revelaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa han establecido estructuras de apoyo logístico y narcolaboratorios en territorio español.

El Cártel de Sinaloa ha sido identificado como uno de los principales operadores en España, con vínculos directos en la importación de cocaína desde Colombia y Venezuela. Sus cargamentos llegan principalmente a puertos como Algeciras y Valencia, desde donde se distribuyen hacia otros países europeos.

El CJNG, por su parte, ha expandido su influencia en los últimos años, instalando oficinas y laboratorios para la producción de metanfetaminas y así evitar su exportación desde México.

Las rutas de operación parten de América Latina, con cargamentos marítimos que llegan a España y posteriormente se trasladan hacia Países Bajos, Bélgica e Irlanda, donde existen redes de distribución consolidadas. Además, los cárteles mexicanos han establecido alianzas con organizaciones criminales europeas, como la camorra italiana y mafias de los Balcanes, que facilitan la logística y la comercialización en el mercado europeo.

Las autoridades han advertido que la presencia de los cárteles mexicanos en el país no se limita al tráfico de drogas, sino que también incluye lavado de dinero.