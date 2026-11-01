12 mexicanos afectados por accidente ferroviario en España; uno sigue desaparecido: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que a la fecha son 12 personas mexicanas afectadas por el lamentable accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, España.

De ellos, 11 sufrieron lesiones leves y fueron dadas de alta. En el caso del mexicano que aún continúa en calidad de desaparecido, Fernando de Jesús Calvillo Silva de origen aguascalentense, pero radicando en Estados Unidos, la cancillería informó que las autoridades españolas continúan con su búsqueda e identificación.

A través de la Embajada de México en España se mantiene estrecha comunicación con dichas autoridades para dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos.

En tanto, el encargado de la Sección Consular de la representación diplomática, Henry Valdivia, se trasladó a Toledo para seguir acompañando y apoyar al familiar de Fernando que viajó este fin de semana de México a España para continuar con la búsqueda.

La Embajada brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular”, comprometió.

Fernando Calvillo viajaba en calidad de turista con su esposo en uno de los trenes que salió de Madrid rumbo a Sevilla cuando se registró la colisión que hasta ahora ha provocado la muerte de 69 personas, 56 de ellas ya han sido identificadas, y más de 200 lesionados, 34 de ellos permanecen hospitalizados.