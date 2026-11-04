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Georgia y Florida, el sur escribe renovada página; cambio de rumbo

Desde orillas políticas opuestas, Keisha Lance Bottoms y Byron Donalds abren nuevos caminos: la demócrata será la primera mujer negra elegida gobernadora de un estado de EU; el aliado de Trump, el primer gobernador negro de Florida

Por: Fernando Islas

Keisha Lance Bottoms, con agenda incluyente. Byron Donalds, aliado de Trump.
Keisha Lance Bottoms, con agenda incluyente. Byron Donalds, aliado de Trump.Especial

Fue una noche histórica. Keisha Lance Bottoms ganó Georgia y Byron Donalds, Florida. 

La demócrata devolvió Georgia a su partido tras 24 años y será la primera mujer de raza negra gobernadora de un estado. Donalds, aliado de Donald Trump, será el primer gobernador negro de Florida y el primer republicano negro elegido gobernador de Estados Unidos.

Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, de 56 años, derrotó al empresario republicano Rick Jackson. Sucede al republicano Brian Kemp, que concluye dos mandatos, y rompe 24 años de control republicano.

Bottoms fue asesora principal del expresidente Joe Biden y dirigió la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca.

Jackson, multimillonario fundador de la firma de personal sanitario Jackson

Healthcare, se presentó como un ajeno al sistema: recortes fiscales, seguridad pública y menos regulación.

El triunfo llega ocho años después de que Stacey Abrams fuera la primera mujer negra nominada a gobernadora por un gran partido; perdió en 2018 y 2022, pero impulsó la coalición, con los votantes negros como eje, que dio a Georgia dos senadores demócratas y un triunfo presidencial por primera vez en décadas.

Además, Stacey Plaskett ganó la gubernatura de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Será la primera mujer que gobernará ese territorio y primera mujer negra elegida gobernadora de cualquier jurisdicción del país de las barras y las estrellas.

En Florida, Byron Donalds, representante federal de 48 años, venció al demócrata David Jolly en una contienda cerrada.

Nacido en Crown Heights, Brooklyn, e hijo de madre soltera, Donalds se graduó en finanzas en la Universidad Estatal de Florida y trabajó en banca y seguros.

Legislador estatal desde 2016 y en la Cámara de Representantes desde 2021 por Naples, integró el bloque conservador Freedom Caucus.

Ganó la nominación con el respaldo del presidente Trump y en enero de 2027 sucederá a Ron DeSantis, que no podía buscar otro mandato.

Ha sido un montón de sacrificio a lo largo del camino. La verdad es que en nuestro estado hay gente que está pasándolo mal. Y mi misión es asegurarme de que pueden vivir una gran vida aquí”, dijo a sus seguidores.

“Señor presidente [Trump], quiero que escuche desde aquí, Florida: aún somos un estado rojo”, añadió, en alusión al color tradicional del Partido Republicano.

El costo de la vida y la inflación fueron los grandes temas de la elección.

Las elecciones de medio mandato pusieron en juego 36 gubernaturas. Los republicanos llegaban con ventaja de 26 a 24 sobre los demócratas. La jornada reescribió la historia: antes de la elección de Wes Moore en Maryland, en 2022, sólo dos afroamericanos habían sido elegidos gobernadores: Douglas Wilder, en Virginia, y Deval Patrick, en Massachusetts, ambos demócratas.

El antecedente republicano era Pinckney Pinchback, gobernador interino de Luisiana durante la Reconstrucción, en 1872, sin ser elegido.

Con información de Reuters

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