Georgia y Florida, el sur escribe renovada página; cambio de rumbo

Fue una noche histórica. Keisha Lance Bottoms ganó Georgia y Byron Donalds, Florida.

La demócrata devolvió Georgia a su partido tras 24 años y será la primera mujer de raza negra gobernadora de un estado. Donalds, aliado de Donald Trump, será el primer gobernador negro de Florida y el primer republicano negro elegido gobernador de Estados Unidos.

Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, de 56 años, derrotó al empresario republicano Rick Jackson. Sucede al republicano Brian Kemp, que concluye dos mandatos, y rompe 24 años de control republicano.

Bottoms fue asesora principal del expresidente Joe Biden y dirigió la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca.

Jackson, multimillonario fundador de la firma de personal sanitario Jackson

Healthcare, se presentó como un ajeno al sistema: recortes fiscales, seguridad pública y menos regulación.

El triunfo llega ocho años después de que Stacey Abrams fuera la primera mujer negra nominada a gobernadora por un gran partido; perdió en 2018 y 2022, pero impulsó la coalición, con los votantes negros como eje, que dio a Georgia dos senadores demócratas y un triunfo presidencial por primera vez en décadas.

Además, Stacey Plaskett ganó la gubernatura de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Será la primera mujer que gobernará ese territorio y primera mujer negra elegida gobernadora de cualquier jurisdicción del país de las barras y las estrellas.

En Florida, Byron Donalds, representante federal de 48 años, venció al demócrata David Jolly en una contienda cerrada.

Nacido en Crown Heights, Brooklyn, e hijo de madre soltera, Donalds se graduó en finanzas en la Universidad Estatal de Florida y trabajó en banca y seguros.

Legislador estatal desde 2016 y en la Cámara de Representantes desde 2021 por Naples, integró el bloque conservador Freedom Caucus.

Ganó la nominación con el respaldo del presidente Trump y en enero de 2027 sucederá a Ron DeSantis, que no podía buscar otro mandato.

Ha sido un montón de sacrificio a lo largo del camino. La verdad es que en nuestro estado hay gente que está pasándolo mal. Y mi misión es asegurarme de que pueden vivir una gran vida aquí”, dijo a sus seguidores.

“Señor presidente [Trump], quiero que escuche desde aquí, Florida: aún somos un estado rojo”, añadió, en alusión al color tradicional del Partido Republicano.

El costo de la vida y la inflación fueron los grandes temas de la elección.

Las elecciones de medio mandato pusieron en juego 36 gubernaturas. Los republicanos llegaban con ventaja de 26 a 24 sobre los demócratas. La jornada reescribió la historia: antes de la elección de Wes Moore en Maryland, en 2022, sólo dos afroamericanos habían sido elegidos gobernadores: Douglas Wilder, en Virginia, y Deval Patrick, en Massachusetts, ambos demócratas.

El antecedente republicano era Pinckney Pinchback, gobernador interino de Luisiana durante la Reconstrucción, en 1872, sin ser elegido.

Con información de Reuters