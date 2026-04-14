Elecciones parciales en Canadá: Carney logra mayoría absoluta para su gobierno

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, consiguió ayer una mayoría parlamentaria para su Gobierno progresista, una victoria que, según ha afirmado, le ayudará a hacer frente con mayor eficacia a la guerra comercial iniciada por el presidente estadunidense, Donald Trump.

Probablemente también signifique que Carney, quien asumió el cargo sin experiencia política y se ha ganado elogios a nivel mundial por sus esfuerzos por unir a las naciones de potencia intermedia, no tendrá que preocuparse por unas elecciones en años.

Como colofón a unos meses extraordinarios en Canadá, en los que varios miembros de la oposición se unieron a los progresistas de Carney, su partido anunció en la red social X que se había asegurado tres circunscripciones en Ontario en elecciones parciales.

Foto: AFP.

Carney llama a la unidad en Canadá

En un comunicado, el primer ministro canadiense ha subrayado que los votantes han depositado su "confianza" en el "plan del nuevo gobierno". "Aceptamos ese apoyo con humildad, determinación y una clara comprensión de lo que este momento exige", ha indicado.

Carney ha llamado a la unidad en el país para así "poder construir un Canadá fuerte para todos", después de señalar que trabajará con otros partidos y "recogerá todas las perspectivas" presentes en el Parlamento.

Esta noche, los votantes han depositado su confianza en el programa de nuestro nuevo gobierno. Ha llegado el momento de unirnos para construir un Canadá fuerte para todos", declaró Carney en un comunicado publicado este martes en la madrugada.

Partido Liberal de Carney gana 3 escaños más

Se trata de University-Rosedale y Scarborough Southwest, que llevan mucho tiempo votando a los liberales, además de Terrebonne. La victoria eleva al Partido Liberal de Carney a 174 escaños en la Cámara de los Comunes, que cuenta con 343 escaños.

Podrá aprobar leyes sin tener que recurrir a la oposición para conseguir los votos suficientes", dijo Andrew McDougall, profesor adjunto de política canadiense en la Universidad de Toronto.

Los progresistas del Partido Liberal han dependido del apoyo selectivo de los conservadores para aprobar leyes económicas y comerciales durante el último año.

Carney ha consolidado su control al frente de Canadá al menos hasta 2029, cuando están previstas las próximas elecciones nacionales. La última vez que un gobierno federal tuvo mayoría en el Parlamento fue bajo el mandato de Justin Trudeau, de 2015 a 2019.

La posición de Carney se fortaleció cuando cinco diputados de la oposición se pasaron al bando de los progresistas en cinco meses. Solo los Gobiernos liderados por John A. Macdonald, primer jefe de gobierno de Canadá, y Jean Chrétien han visto cómo más políticos se pasaban al partido en el poder.

Gran carpa progresista en Canadá

El miércoles, la veterana política conservadora Marilyn Gladu cambió de partido para unirse al gobierno de Carney, afirmando que Canadá necesita "un líder serio que pueda hacer frente a la incertidumbre que ha surgido debido a los aranceles estadounidenses injustificados".

Gladu, una antigua ingeniera química que anteriormente había sido objeto de críticas por promover tratamientos científicos sin demostrar durante la pandemia de COVID-19, oponerse a la prohibición de la terapia de conversión y sugerir que se utilizara al ejército para poner fin a las protestas lideradas por indígenas contra los oleoductos, agradeció a Carney que la invitara a "la gran carpa progresista".

Una encuesta reciente de Nanos muestra que más de la mitad de los canadienses prefieren a Carney como primer ministro, mientras que solo el 23% elige al líder conservador Pierre Poilievre. Antes de que Carney se convirtiera en líder del Partido Liberal el año pasado, se pronosticaba que Poilievre ganaría las próximas elecciones por más de 20 puntos.

"Carney ha hecho un trabajo bastante bueno demostrando a los canadienses que puede manejar a Trump", dijo McDougall, de la Universidad de Toronto. "Ha demostrado a los canadienses que es un gestor competente de la economía y del país", añadió. "Y, hasta ahora, los canadienses no han quedado demasiado impresionados con las alternativas".

Con información de Reuters y DPA.

*mcam