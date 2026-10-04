Más de 50 detenidos en Brasil por compra de votos y proselitismo

La Policía Federal brasileña reforzó este domingo el operativo contra delitos electorales durante la primera vuelta presidencial. El primer balance oficial de la jornada reportó 52 personas conducidas a dependencias policiales, además de investigaciones por presunta compra de votos y propaganda electoral irregular.

Las autoridades brasileñas registraron las primeras incidencias de la jornada electoral en distintos estados del país, en unas elecciones en las que Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputan la Presidencia.

De acuerdo con el balance difundido por la Policía Federal, hasta las 9:00 horas de este domingo 4 de octubre se habían abierto tres investigaciones policiales y levantado seis actas por hechos que podrían constituir delitos electorales. Las detenciones se registraron en Bahía, Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá y Paraíba.

La corporación informó que de los detenidos, 28 personas habían sido conducidas hasta ese momento. Entre los principales hechos investigados aparecen la propaganda electoral irregular y la corrupción electoral, particularmente la presunta compra de votos.

Compra de votos, entre las principales incidencias

La compra de votos se encuentra entre las conductas que concentran la atención de las autoridades durante esta jornada.

La Policía Federal aclaró que los valores incautados durante el operativo son preliminares y todavía deben pasar por un proceso de validación. En el primer corte del domingo fueron decomisados reales brasileños R$57.379 en bienes y valores, de los cuales R$34.228 correspondían a dinero en efectivo.

Las autoridades mantienen equipos desplegados en diferentes regiones para recibir denuncias y verificar posibles irregularidades durante la votación.

Una mujer emite su voto durante las elecciones presidenciales en un colegio electoral de São Paulo. AFP

Teresina: 18 personas detenidas un día antes de la elección

Una de las operaciones de mayor magnitud ocurrió en Teresina, capital de Piauí, donde la Policía Federal informó que detuvo en flagrancia a 18 personas el sábado, un día antes de la votación.

Entre los detenidos se encuentra un agente político de la capital. Dos de las personas fueron imputadas por corrupción electoral y asociación criminal, mientras que otras 16 fueron procesadas por corrupción electoral y recibieron libertad bajo fianza.

Durante el operativo fueron incautados materiales de campaña, dinero en efectivo, documentos, listas y anotaciones con información relacionada con electores. La Policía Federal señaló que esos elementos serán analizados como parte de la investigación.

Operativos también alcanzaron a Roraima

Roraima también aparece entre los estados donde las autoridades realizaron acciones contra posibles delitos electorales.

La Policía Federal informó previamente de la detención de personas en Boa Vista por sospechas de corrupción electoral. En una de las actuaciones fueron incautados aproximadamente R$4.300 en efectivo, además de propaganda política. Según la investigación, el dinero habría estado destinado, en principio, a la compra de votos.

En otra operación realizada en el estado, dos personas fueron detenidas después de que agentes localizaran R$25.107 en efectivo, distribuido entre un vehículo y un inmueble, junto con anotaciones con nombres de personas. La Policía investiga si esos recursos estaban destinados al pago por votos.

Las autoridades también desplegaron la Operación Umbra en Boa Vista y Mucajaí, donde fueron ejecutadas órdenes de búsqueda y aprehensión relacionadas con una posible estructura para captar electores de manera ilícita. En esa acción fueron encontrados R$8.000 en efectivo.

Se acumulan más de 1,200 investigaciones en 2026

El operativo electoral no comenzó este domingo. Según el balance oficial, hasta las 9:00 horas del 4 de octubre la Policía Federal había iniciado 1,292 investigaciones relacionadas con delitos electorales durante 2026.

El monto acumulado de bienes incautados en acciones vinculadas con delitos electorales durante el año superaba los R$45,6 millones, incluidos aproximadamente R$30,2 millones en dinero en efectivo. La corporación advirtió que estos números pueden cambiar conforme se incorporen nuevas actuaciones y se actualicen los sistemas.

Las autoridades brasileñas mantienen un operativo nacional de seguridad durante la primera vuelta. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública coordina las acciones integradas con la Justicia Electoral y otros organismos para atender posibles incidentes y garantizar el desarrollo de la votación.