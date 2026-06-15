Donald Trump llega a Europa para cumbre del G7 tras alcanzar acuerdo con Irán

La reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo, se ha convertido en el principal asunto de discusión durante la cumbre del G7, donde los líderes de las principales economías industrializadas buscan evaluar las consecuencias del reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La preocupación de los gobiernos participantes no se limita al restablecimiento de la navegación. También gira en torno a las condiciones bajo las cuales operará nuevamente este corredor estratégico, especialmente ante la posibilidad de que se impongan tarifas o peajes a las embarcaciones que transitan por la zona.

La importancia del estrecho radica en que por sus aguas circula una parte significativa de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Cualquier restricción o costo adicional puede impactar de forma directa los precios internacionales de la energía y, en consecuencia, la inflación y el crecimiento económico global.

Peajes generan inquietud entre los aliados occidentales

La expectativa inicial de los mercados fue positiva tras conocerse el acuerdo entre Washington y Teherán. Los precios del petróleo reaccionaron con descensos ante la perspectiva de una normalización del tránsito marítimo en la región.

Sin embargo, la incertidumbre reapareció cuando surgieron versiones contradictorias sobre las condiciones de navegación en Ormuz.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, celebró la reapertura de la ruta comercial bajo condiciones de libre tránsito, autoridades iraníes señalaron que podrían aplicarse cobros relacionados con servicios de navegación, protección ambiental, seguros marítimos y otras operaciones vinculadas al paso de embarcaciones.

La posibilidad de nuevos costos preocupa a los países del G7, que consideran fundamental garantizar la libre circulación del comercio energético para estabilizar los mercados internacionales.

El expresidente de la Cámara de Representantes de EU, Newt Gingrich, su esposa, la embajadora en Suiza, Callista Gingrich, la presidenta del Consejo de Estado de Ginebra, Anne Hiltpold y el presidente de Suiza, Guy Parmelin dan la bienvenida a Donald Trump. AFP

Macron ve una plataforma de acuerdos globales

Como anfitrión del encuentro, el presidente francés, Emmanuel Macron, busca aprovechar la reunión para impulsar consensos en diversos frentes geopolíticos y económicos.

Además de la situación en Oriente Medio, la agenda incluye asuntos como la seguridad energética, la regulación de la inteligencia artificial, la estabilidad económica internacional, la diversificación de cadenas de suministro y la reducción de dependencias estratégicas en sectores considerados críticos para el futuro tecnológico.

La presencia de líderes de países árabes refleja la relevancia que ha adquirido la situación regional tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. También participarán mandatarios y representantes de economías emergentes con el objetivo de ampliar el diálogo más allá de los miembros tradicionales del G7.

La inteligencia artificial gana espacio entre las prioridades del grupo

Uno de los temas que concentra mayor atención es la regulación de la inteligencia artificial, especialmente en aspectos relacionados con la protección de menores, la seguridad digital y la gobernanza tecnológica.

El debate adquiere relevancia en un momento en que los gobiernos buscan equilibrar la innovación con mecanismos de supervisión que permitan minimizar riesgos asociados al uso masivo de sistemas avanzados de IA.

La participación de directivos de algunas de las empresas más influyentes del sector tecnológico refleja la creciente importancia que los países industrializados otorgan a esta transformación digital.

Ucrania y Rusia siguen presentes en la agenda internacional

La guerra entre Rusia y Ucrania también ocupa un lugar destacado en las conversaciones.

Los líderes europeos y Canadá pretenden mantener la presión diplomática para avanzar hacia una solución negociada del conflicto, especialmente después de nuevos episodios de violencia que han incrementado la preocupación internacional.

La posible presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, añade relevancia a unas discusiones en las que la seguridad europea continúa siendo una prioridad estratégica.

China y el control de las tierras raras

Aunque China no forma parte del G7, su influencia económica atraviesa buena parte de las conversaciones.

Los líderes abordarán la dependencia global de las tierras raras, minerales esenciales para industrias vinculadas a la transición energética, los vehículos eléctricos, los semiconductores y las tecnologías digitales avanzadas.

La preocupación compartida por varias economías occidentales es evitar vulnerabilidades derivadas de la concentración del suministro en un solo país y avanzar hacia cadenas de abastecimiento más diversificadas y resilientes.

Cumbre marcada por la energía, la seguridad y la tecnología

La reunión del G7 se desarrolla en un contexto de elevada tensión geopolítica y de profundas transformaciones económicas.

La reapertura del estrecho de Ormuz, el futuro de las relaciones con Irán, la guerra en Ucrania, la competencia estratégica con China y la regulación de la inteligencia artificial configuran una agenda que podría influir en las decisiones políticas y económicas de los próximos años.

Más allá de los comunicados finales, los mercados y los gobiernos observan con atención si el encuentro logra generar acuerdos concretos para reducir la incertidumbre internacional en un momento especialmente delicado para la economía global.