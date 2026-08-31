Dan Driscoll, secretario del Ejército de EU, presenta su renuncia

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su renuncia, confirmó la Casa Blanca el lunes, después de informes sobre tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Consultada por la AFP sobre un informe del Wall Street Journal sobre la renuncia de Driscoll, la subsecretaria principal de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, no lo negó.

"Driscoll ha sido altamente efectivo para avanzar en la agenda del presidente Trump para hacer a Estados Unidos fuerte otra vez en el Departamento del Ejército", dijo.