Cuba inicia liberación de más de 2 mil presos tras amnistía masiva y presión de EU

Las autoridades de Cuba comenzaron este viernes la liberación de presos tras anunciar una amnistía que beneficiará a más de 2 mil personas, en lo que representa una de las mayores medidas de este tipo en la última década. El proceso arrancó pocas horas después del anuncio oficial, con salidas registradas desde la prisión de La Lima, en Guanabacoa, a las afueras de La Habana.

La decisión fue presentada por el gobierno como un gesto “soberano y humanitario”, aunque ocurre en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos, que mantiene tensiones históricas con la isla.

El indulto incluye a personas condenadas por delitos comunes, mientras persiste la incertidumbre sobre si alcanzará a presos considerados políticos por Washington y organizaciones internacionales.

Durante la jornada, familiares se congregaron a las afueras de los centros penitenciarios para recibir a los liberados. Algunos salieron entre lágrimas, otros en silencio, sosteniendo documentos que certificaban su excarcelación por “indulto”, en escenas que reflejaron tanto alivio como incertidumbre sobre el alcance real de la medida.

El gobierno cubano excluyó delitos graves como homicidio y violación de la amnistía. REUTERS

“Viva la libertad”, gritó un hombre condenado por robo al reencontrarse con su familia tras salir de prisión.

Amnistía masiva en medio tensión

El indulto contempla la liberación de 2 mil 10 personas, incluyendo jóvenes, mujeres y adultos mayores, así como algunos extranjeros. Según el gobierno cubano, la selección se basó en criterios como el tipo de delito, la conducta en prisión y condiciones de salud, excluyendo crímenes graves como homicidio, violación o delitos con violencia.

Gracias por esta oportunidad que nos dieron”, declaró uno de los liberados tras abandonar la prisión, destacando el impacto personal de la medida.

El anuncio coincide con un momento delicado en las relaciones bilaterales entre La Habana y Washington. Desde Departamento de Estado de Estados Unidos, se indicó que se sigue de cerca el proceso para determinar si incluye a personas detenidas por motivos políticos.

No está claro cuántos presos políticos, si es que hay alguno, serán liberados”, señaló un portavoz estadunidense.

La cuestión de los presos políticos ha sido uno de los principales puntos de fricción entre ambos países durante décadas. Organizaciones como Justicia 11J estiman que aún hay cientos de personas encarceladas por motivos políticos en la isla.

Dudas sobre presos políticos liberados

Diversas organizaciones han cuestionado la falta de transparencia en el proceso. La ONG Cubalex afirmó que no ha podido confirmar la liberación de presos políticos hasta el momento, lo que alimenta las dudas sobre el alcance real del indulto.

Históricamente, el uso del indulto en Cuba ha servido como una herramienta de canje político y propaganda, más que como un acto de justicia”, señaló la organización en un comunicado.

El contexto internacional añade otra capa de complejidad. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre Cuba, incluso calificándola como una amenaza para la seguridad nacional debido a sus vínculos con países como Rusia, China e Irán.

En paralelo, recientes gestos, como la flexibilización parcial del bloqueo energético que permitió la llegada de petróleo ruso, sugieren que existen canales de negociación abiertos. Analistas consideran que la amnistía podría interpretarse como un movimiento dentro de ese proceso.

Hay todo un discurso y una puesta en escena como si el indulto no tuviera nada que ver con las negociaciones, cuando claramente sí tiene que ver”, explicó un especialista en política cubana.

Aunque el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha rechazado que sus decisiones respondan a presiones externas, el momento elegido para la liberación masiva ha reavivado el debate sobre el papel de la política internacional en las decisiones internas de la isla.

Con información de AFP y Reuters.