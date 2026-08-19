Colombia eleva a 314 los muertos por el terremoto de magnitud 7.4

Un fuerte terremoto que azotó al suroeste y centro de Colombia dejó hasta ahora 314 personas muertas y 262 desaparecidas, informó el miércoles el presidente del país, Abelardo De La Espriella.

Además, el mandatario dijo que se reportan 4 mil 437 personas heridas y 262 mil 154 afectadas, así como 30 mil 664 viviendas destruidas, 136 mil 946 averiadas y 302 edificios colapsados.

El terremoto de magnitud 7.4 se registró hace más de una semana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, derribando edificios de apartamentos y dañando viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

El desastre se convirtió en el primer desafío para De La Espriella, quien asumió el cargo recientemente y ahora enfrenta la tarea de supervisar el auxilio y la reconstrucción de uno de los peores desastres naturales de Colombia.

La atención de los damnificados y la reconstrucción demorarán y demandarán millonarios recursos en momentos en que la economía del país enfrenta dificultades por un elevado déficit fiscal y la desfinanciación de su presupuesto de gastos.

El mandatario reiteró que la prioridad será garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir las regiones destruidas.

De La Espriella anunció en las próximas horas formalizará la declaratoria de estado de Emergencia Económica, una medida que le da herramientas para conseguir los recursos necesarios destinados a conseguir la emergencia.

"Nuestros organismos de socorro y todas las capacidades disponibles del Estado continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención", dijo el mandatario.

"Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación", precisó De La Espriella.