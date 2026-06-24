Cepeda reconoce derrota y despeja transición en Colombia

El candidato izquierdista Iván Cepeda aceptó este miércoles los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Colombia y reconoció el triunfo del derechista Abelardo De La Espriella, tras la confirmación de la Registraduría Nacional de una ajustada victoria del presidente electo.

“El resultado señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”, declaró Cepeda ante la prensa. Su aceptación despeja el camino para una transición ordenada en un país de 53 millones de habitantes, tras una de las elecciones más cerradas de su historia reciente.

La Registraduría informó que el preconteo coincidió en un 99,997% con el escrutinio oficial, ratificando la victoria de De La Espriella con 49,66% de los votos, frente al 48,70% de Cepeda, una diferencia menor a un punto porcentual.

Cepeda, senador de 63 años, anunció que asumirá como jefe de la oposición para defender la democracia y las conquistas sociales logradas bajo Petro. “Resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario, no nos intimidan las amenazas ni la persecución política”, afirmó, aunque reiteró su disposición al diálogo con el nuevo gobierno.

Perfil de Abelardo De La Espriella

De La Espriella, abogado y empresario de 47 años, asumirá el poder el 7 de agosto por un periodo de cuatro años, sucediendo al presidente saliente Gustavo Petro. Conocido como “El Tigre” por sus seguidores, se presentó como un outsider de la política y prometió “mano dura” contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Entre sus propuestas destacan la construcción de megacárceles, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y el relanzamiento del sector minero-energético mediante nuevos contratos de hidrocarburos.

El nuevo mandatario enfrentará desafíos económicos y fiscales, además de la persistente violencia de guerrillas, disidencias y bandas criminales. También deberá construir una coalición en un Congreso dividido, donde ningún partido tiene mayoría y la izquierda, liderada por el Pacto Histórico, es la primera fuerza.

Con información de Reuters.