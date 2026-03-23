Cae ‘El Notario’ en Madrid; aseguran 625 kilos de metanfetamina procedente de México

Una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera culminó con la incautación de 625 kilos de metanfetamina en Madrid, ocultos en un cargamento de aceite de coco procedente de México, en lo que las autoridades consideran un golpe relevante al tráfico internacional de drogas sintéticas. Además de la captura de “El Notario”, figura clave dentro de la estructura criminal.

La intervención, denominada operación Nucífera, derivó además en la detención de cinco personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión provisional.

La investigación se inició el pasado 19 de febrero en el aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera, identificaron un envío sospechoso procedente de México.

La mercancía, declarada como 36 botes de aceite de coco, fue sometida a inspección física. Tras el análisis de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas confirmó que el contenido daba positivo a sustancias estupefacientes, revelando un sofisticado método de ocultamiento.

Vigilancia, logística y estructura de la red

El cargamento fue trasladado a un trastero en Arganda del Rey, donde las autoridades desplegaron un dispositivo de vigilancia continua desde el 24 de febrero.

Los investigadores documentaron movimientos clave de los implicados, incluyendo visitas reiteradas al lugar con medidas de contravigilancia, así como encuentros entre los sospechosos que permitieron establecer vínculos operativos dentro de la red.

Las pesquisas revelaron además antecedentes previos de algunos de los implicados por delitos de estafa en 2015, lo que reforzó las líneas de investigación sobre su actividad criminal.

La metanfetamina estaba mezclada en botes con aceite de coco. Guardia Civil

El papel de “El Notario” en la organización

Entre los detenidos destaca un ciudadano mexicano identificado con el alias de “El Notario”, figura clave dentro de la estructura criminal.

Según las autoridades, su función consistía en verificar que el transporte de la droga se realizara conforme a los acuerdos de la organización, lo que sugiere un rol de supervisión dentro de la cadena logística.

El sospechoso fue arrestado tras aterrizar en Madrid en un vuelo procedente de México.

La explotación operativa se llevó a cabo el 5 de marzo, tras semanas de seguimiento. Durante 48 horas, los agentes ejecutaron las actuaciones que culminaron con la detención de cinco individuos presuntamente vinculados con la importación, custodia y distribución de la droga.

Las autoridades judiciales ordenaron el ingreso en prisión de cuatro de ellos, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance completo de la red.

Golpe a las rutas de metanfetamina en Europa

La incautación, pendiente aún de determinar su grado de pureza, representa una de las mayores aprehensiones de metanfetamina en España en los últimos años.

Hasta ahora, los precedentes más relevantes se remontaban a 2019, en el marco de la operación “Nomexmar”, cuando se intervinieron cargamentos de 352 y 399 kilos ocultos en bloques de mármol, también procedentes de México.

El caso actual confirma la persistencia de rutas transnacionales de narcotráfico que utilizan métodos cada vez más sofisticados para introducir drogas sintéticas en Europa.

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