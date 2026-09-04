Bodas de sangre en Irán; expertos analizan el material visual

WASHINGTON Y LONDRES.- Una explosión que sacudió una celebración nupcial en el sur de Irán el martes, y que mató a cuatro personas e hirió al menos a otras 68, probablemente fue resultado del impacto directo de una munición estadunidense y no de un rebote en otro objetivo, según un análisis de expertos.

El incidente en la pequeña ciudad de Kuhestak ha reavivado la preocupación por el número de víctimas civiles en la guerra de Estados Unidos contra Irán y constituye el caso más dramático desde que un misil impactara en una escuela primaria en febrero, matando a decenas de niños y maestros.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que sus fuerzas llevaron a cabo múltiples ataques en el sur de Irán el 1 de septiembre, dirigidos contra emplazamientos de defensa aérea, sistemas de radar e instalaciones de comunicaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La noche de los ataques, decenas de residentes se habían reunido en una casa en Kuhestak para una ceremonia nupcial. Durante la celebración, una munición impactó en el techo del edificio, según fotos y videos.

Tras el ataque, se podían ver zapatos ensangrentados entre los escombros, y adornos de boda esparcidos por todas partes.

Dos funcionarios estadunidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el ejército había llevado a cabo ataques en la zona de Kuhestak el 1 de septiembre, dirigidos específicamente contra la torre de telecomunicaciones de la ciudad.

Según imágenes satelitales, la torre se encuentra a unos 135 metros del lugar de la celebración nupcial.

Uno de los funcionarios estadunidenses dijo que el gobierno está analizando varios escenarios relacionados con las víctimas en la boda, incluyendo si fueron causadas algún tipo de rebote de un misil de defensa aérea iraní o un interceptor.

El recuento de cuatro muertos y 68 heridos provino de la Red de Documentación de Derechos Humanos de Baluchistán y de Haalvsh, organizaciones que monitorean y documentan los abusos contra los derechos humanos.

Según los grupos, tres de las personas fallecidas eran invitados a la boda: Kolsoom Mollahi Najhandania, de 43 años; Zarkhatoon Taheri, de 50 años, y Amir Mohammad Karimi, de cuatro años. La cuarta persona, Mohammad Mallahi, de 16 años, murió mientras conducía su motocicleta cerca de la torre de comunicaciones.

Organizaciones de derechos humanos en contacto con los residentes locales afirmaron que, tras el ataque, las autoridades locales presionaron a los testigos presenciales para que no hablaran del atentado con los medios extranjeros.

Reuters habló con los residentes a través de intermediarios.

“En la boda había mucha gente. Muchos heridos ya han sido trasladados, y muchos más están siendo trasladados en este momento”, dijo un residente local en un mensaje de voz justo después de que la boda fuera atacada.

Los medios estatales iraníes dijeron que la torre era una estructura civil que proporciona servicios de telefonía móvil, fija e internet.

Fue un impacto directo

WASHINGTON Y LONDRES.- Trevor Ball, ex- técnico en desactivación de explosivos del Ejército de Estados Unidos y analista técnico de armas para Armament Research Services, señaló: “Los daños observados parecen causados por una munición que detonó al entrar en contacto con el techo, o justo encima del techo”.

Asimismo, agregó: “Los daños visibles causados por la explosión no pueden ser resultado de fragmentos del impacto en la torre de comunicaciones cercana que hayan caído en la zona”.

Dijo que probablemente se trataba de un arma estadunidense.

El británico Gareth Collett coincidió con Ball.

“Las pruebas apuntan a que se trató de una munición estadunidense de 500 libras lanzada desde el aire”, afirmó.

Sebastian Schutte, profesor investigador del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, también examinó el material. Basándose en las pruebas disponibles, coincidió en que el agujero en el tejado no fue consecuencia del rebote de un proyectil en la torre de telecomunicaciones.

Reuters