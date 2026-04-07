Bill Gates testificará ante comisión del Congreso sobre caso Epstein

El multimillonario Bill Gates declarará el próximo 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, según informó una fuente cercana al tema a la AFP.

El nombre del cofundador de Microsoft aparece en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotografías privadas de prominentes personalidades vinculadas con Epstein.

Relación con Epstein

Gates ha calificado su relación con Epstein como un “gran error” y ha negado haber cometido irregularidades. Un portavoz del empresario señaló que el multimillonario ve con buenos ojos la oportunidad de hablar con el comité, aunque no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios tras conocerse la citación.

El New York Times informó en 2019 que Gates visitó la casa de Epstein en Nueva York y permaneció allí hasta altas horas de la noche en una ocasión. Según el propio Gates, los encuentros se centraron en discutir un proyecto filantrópico, pero se detuvieron cuando disminuyeron las probabilidades de obtener financiamiento.

Las revelaciones del caso Jeffrey Epstein

La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de liberar millones de páginas bajo la Epstein Files Transparency Act ha reactivado uno de los escándalos más complejos de la última década.

La divulgación incluye más de 3 millones de páginas, 180 mil imágenes y casi 2 mil videos, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre las redes de abuso sexual, encubrimiento y conexiones con figuras de alto perfil.

Aunque Epstein murió en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores, la investigación no terminó con su fallecimiento.

Figuras mencionadas en los documentos

Entre los nombres que aparecen en los archivos destacan personalidades de gran relevancia internacional:

Donald Trump , mencionado más de 3 mil veces , aunque sin derivación de nuevos cargos.

, mencionado más de Bill Gates , fotografiado con una mujer cuya identidad fue ocultada en imágenes del patrimonio de Epstein.

, fotografiado con una mujer cuya identidad fue ocultada en imágenes del patrimonio de Epstein. Príncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor) , con correos electrónicos invitando a Epstein a Buckingham Palace incluso después de su condena.

, con correos electrónicos invitando a Epstein a Børge Brende, exministro de Noruega, en correspondencia con Epstein pese a negar vínculos previamente.

Revelaciones y controversia

Los documentos incluyen detalles inesperados que han generado controversia:

La posible existencia de un hijo de Epstein , nacido hace unos 15 años.

Imágenes que mostraban objetos culturales sensibles, como un fragmento de la Kiswa , la tela sagrada de la Kaaba, lo que provocó indignación internacional.

Correspondencia con líderes internacionales y académicos, sin explicación clara de sus vínculos con Epstein.

Críticas y protestas

La liberación de archivos ha estado marcada por fallas, ya que más de 7 mil documentos fueron retirados temporalmente por contener nombres y detalles de víctimas. Esto generó críticas de defensores de sobrevivientes, quienes exigen que todo el material se haga público sin redacciones.

Grupos de víctimas y activistas denuncian que la información liberada aún no revela la verdad completa y que persisten encubrimientos sobre figuras poderosas que pudieron haber facilitado la red de Epstein.

Con información de AFP.