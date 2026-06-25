Avioneta se estrella y provoca enorme bola de fuego; al menos dos muetos

Una avioneta se estrelló y explotó cerca del Aeropuerto de Varsovia, en Polonia, provocando una enorme bola de fuego que dejó dos personas muertas y dos más heridas. El accidente ocurrió en las inmediaciones del distrito de Bemowo y movilizó a bomberos, policías y equipos de emergencia que trabajaron durante horas para controlar el incendio y asegurar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cayó cuando se aproximaba al aeropuerto. El impacto fue seguido por una fuerte explosión que pudo observarse desde distintos puntos de la capital polaca y generó una columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Explosión y fuego cerca del aeropuerto

Las autoridades informaron que las dos víctimas mortales eran las personas que viajaban a bordo de la avioneta. Además, dos peatones que se encontraban cerca del lugar resultaron heridos debido al accidente y fueron trasladados para recibir atención médica.

Se trata de una avioneta que se estrelló y se incendió. Los bomberos se encuentran en el lugar. La policía está acordonando la zona y las operaciones continúan”, declaró Marta Sulowska, portavoz de la comisaría de policía de Bemowo.

Vecinos de la zona relataron que escucharon una fuerte detonación antes de observar el incendio. Algunos testigos señalaron que salieron de sus viviendas al escuchar el estruendo y encontraron una escena dominada por las llamas y una espesa nube de humo.

Según los servicios de emergencia, el fuego se propagó rápidamente tras el impacto, por lo que los bomberos desplegaron varias unidades para evitar que las llamas alcanzaran otras áreas cercanas.

Una avioneta se estrelló cerca de Górczewska 127. Lamentablemente, las dos personas a bordo no sobrevivieron. Nuestras acciones consistieron en aplicar dos chorros de agua”, explicó Przemyslaw Girgiel, integrante del Departamento de Bomberos de Varsovia.

Las autoridades confirmaron que no hubo más víctimas en tierra, aunque la zona permaneció acordonada mientras continuaban las labores de inspección y recolección de evidencias.

Por ahora, las causas del accidente siguen siendo desconocidas. Sin embargo, algunos testigos afirmaron haber observado comportamientos extraños en la aeronave antes de que se precipitara contra el suelo.

Un avión se estrelló en Bemowo. Volaba de forma extraña, lo que me llamó la atención. Luego lo perdí de vista, se oyó un estallido y vi nubes de humo negro”, relató un testigo citado por medios locales.

Las autoridades aeronáuticas y peritos especializados ya iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída de la avioneta. Entre las líneas de análisis se encuentran posibles fallas mecánicas, errores operativos o problemas ocurridos durante la fase final del vuelo.

Mientras avanzan las indagatorias, los equipos de emergencia concluyeron las labores de extinción del incendio y continúan examinando los restos de la aeronave. Las autoridades polacas señalaron que en los próximos días podrían darse a conocer nuevos detalles sobre las causas del desplome de la avioneta y el estado de salud de los sobrevivientes.