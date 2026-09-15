Avión se incendia tras aterrizar en Brasil; un cantante y siete personas entre los pasajeros

Un avión privado en el que viajaba el cantante brasileño Rey Vaqueiro, junto con otras siete personas, terminó fuera de la pista en el aeródromo de Parelhas, Brasil y posteriormente se incendió. La aeronave, un Cessna 550 Bravo fabricado en 2006, quedó completamente destruida, pero todos los ocupantes lograron salir con vida antes de que las llamas consumieran la estructura.

El artista, cuyo nombre real es David Linhares Pereira de Sousa, de 26 años, se dirigía a cumplir con una presentación programada alrededor de las 02:30 horas. Horas antes había ofrecido otro espectáculo en Moreno y continuaba con su agenda de conciertos, lo que lo mantenía en constante traslado entre ciudades. El accidente ocurrió justo cuando la aeronave intentaba aterrizar en Parelhas, pero tras una maniobra de emergencia terminó fuera de la pista.

A bordo viajaban el cantante, cinco integrantes de su equipo, además del piloto y el copiloto. De acuerdo con los reportes, todos consiguieron evacuar rápidamente antes de que los motores comenzaran a incendiarse y el fuego se propagara por el fuselaje.

Las imágenes difundidas posteriormente mostraban el avión reducido a cenizas, con la estructura metálica retorcida y el área del aeródromo acordonada por las autoridades.

Los equipos de emergencia trabajaron durante aproximadamente cinco horas para sofocar las llamas y controlar los riesgos derivados del combustible que aún permanecía en la aeronave. Aunque el impacto y el incendio fueron de gran magnitud, no se reportaron heridos de gravedad.

Rey Vaqueiro y los demás ocupantes fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica preventiva y someterse a valoraciones. Los informes posteriores confirmaron que todos se encontraban en buen estado de salud.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil informó que la pista se encontraba en condiciones adecuadas y que el certificado de aeronavegabilidad del Cessna estaba vigente.

La investigación quedó a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo responsable de analizar los factores que originan incidentes y accidentes de aviación en Brasil.